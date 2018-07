Toto sa môže stať iba vo Wimbledone: Neuveríte, kde ubytovali Lukáša Lacka a jeho partnerku Simonu

Proti legende nezískal ani set! Lukášovi Lackovi (30) nepomohol ani povolený doping v podobe prítomnosti svojej partnerky Simony Simanovej (34).

S Wimbledonom sa rozlúčil v druhom kole, v ktorom nestačil na Rogera Federera (36), hoci s ním uhral najviac gemov z doterajších vzájomných duelov. Na Australian Open 2011 to bolo 5 gemov, na Roland Garros 2014 osem a teraz vo Wimbledone 2018 až deväť.

„Myslím si, že prvé dva sety mali veľmi vysokú úroveň a z oboch strán to bol veľmi dobrý tenis. V treťom dejstve začal Roger skúšať nejaké veci, popadalo mu to do kurtu. Ja som netrafi l nejaké lopty a nahrávky, preto mal tretí set hladší priebeh,“ zhodnotil sa po zápase slovenský tenista, ktorého partnerku zaujali najviac kvety a bývanie tenistov a tenistiek na tomto grandslamovom turnaji.

„Všade voňajú kvety. Keď vstúpite do areálu klubu, cítite ich vôňu. Dokonca aj na kurtoch. Všetko je ladené do fialovo-bielych farieb, ktoré sú farbami najstaršieho tenisového turnaja,“ prezradila plná dojmov Simona. A to bývanie? „Žiaden hotel! Tenisti bývajú v typických britských domoch v dedinke Wimbledon. Ich majitelia na dva týždne v roku odídu, aby prenajali svoje domy športovcom. Nikde inde na svete to tak nie je. Bolo to ako doma, kde varím, periem a upratujem,“ dodala, že všetko tam má ešte jednu prednosť. Pre všetkých. A to, že všetko je blízko, dosiahnuteľné pešo.

