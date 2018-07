Urobil to z rešpektu voči súperovi: Veľké gesto od francúzskej megahviezdy!

Francúzsky "Malý princ" Antoine Griezmann skolil svoj obľúbený Uruguaj aj vďaka obrovskej chybe juhoamerického brankára Fernanda Musleru.

Po jeho na prvý pohľad obyčajnej druhopolčasovej strele spoza šestnástky, ktorá ale prepadla cez rukavice Musleru do siete, na znak úcty ani gól neoslávil svojim typickým tancom. Francúzi v Nižnom Novgorode v piatkovom prvom štvrťfinále vyhrali 2:0 a stali sa prvým semifinalistom MS v Rusku.

"Urobil som to z rešpektu k súperovi. Považoval som to za normálne," povedal po zápase útočník Atletica Madrid. Práve v ňom hráva s viacerými uruguajskými spoluhráčmi a uruguajský kapitán Diego Godin je krstným otcom jeho dvojročnej dcérky. Griezmann mal prsty, resp. nohy aj v prvom góle "Les Bleus", v 40. minúte z priameho kopu nacentroval loptu presne na hlavu netradičného strelca Raphaela Varanea. "Tesne predtým som mu povedal, kam to má kopnúť. Urobil to perfektne," usmieval sa po zápase Varane. Pre Griezmanna to bol tretí gól na mundiale, prvý z hry.

Tréner Francúzska Didier Deschamps môže vyrovnať zápisy Brazílčana Maria Zagalla a Nemca Franza Beckenbauera a vyhrať titul majstra sveta ako hráč aj ako tréner. Štyridsaťdeväťročný Deschamps však na individuálnu slávu nemyslí. "Nepozerám sa na to z osobnej perspektívy. Chcem dosiahnuť cieľ ako ktokoľvek iný. Ale moja pýcha je podriadená celku. Na týchto majstrovstvách nabádam celý môj realizačný tím, aby mi pomáhali v zjednocovaní mužstva. Nerobím to pre seba, robím to pre mužstvo," citovala agentúra DPA Deschampsa, ktorý ako kapitán priviedol "modrých" k titulu majstrov sveta na domácej pôde v roku 1998, resp. o dva roky neskôr k titulu majstrov Európy.

Uruguaj v tomto roku inkasoval až do súboja s Francúzskom jediný gól od Portugalska v osemfinále (2:1). Európania však ich skvele organizovanú defenzívu pokorili dvakrát a ukázali aj mimoriadne kvalitnú vlastnú obranu. Kvarteto Samuel Umtiti, Varane, Benjamin Pavard a Lucas Hernandez udržalo bez veľkých problémov na uzde Luisa Suareza. Otázne je, ako by sa mu darilo proti Edinsonovi Cavanimu, ktorého vyradilo zranenie. Dvojnásobný majster sveta z Uruguaja vyhral v skupine tri zápasy a v osemfinále po dvoch Cavaniho góloch vyprevadil z turnaja aj portugalských majstrov Európy. V piatok ho na kolená zrazila aj chyba brankára, hoci štipľavý projektil od Griezmanna pred Muslerom trošku "zaplával" a jemne zmenil smer.

"Nepoviem na jeho adresu nič zlé. Všetci sme videli, že to nebol zvyčajný gól, ale Muslera bol doteraz náš veľmi dôležitý pilier," uviedol tréner Uruguaja Oscar Tabarez a zápas zhodnotil slovami: "V prvých dvadsiatich minútach sme vynaložili veľké fyzické úsilie, ale nevyužili sme slabiny Francúzska. Otvárací gól ovplyvnil celý zápas, cez prestávku sme diskutovali, no v druhom polčase sme nenašli riešenie. Hráči odovzdali všetko, Francúzsko však veľmi dobre kontrolovalo duel a priznávam, bolo lepšie než my. Náš sen na MS sa skončil, prídu nové sny. Cítime smútok, ale musíme sa pohnúť dopredu, viacero elitných krajín vypadlo už skôr. Netreba to dramatizovať, taká je realita."

Úradujúci vicemajstri Európy si budú môcť vybojovať šancu zahrať si o druhý titul majstrov sveta v ich treťom finále, keď v utorok 10. júla v semifinále v Petrohrade nastúpia proti Belgičanom. Tí vyradili Brazíliu po triumfe 2:1.