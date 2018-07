Rozhodca nešetril Neymara: TOTO je radikálne riešenie jeho filmovania!

O vrcholiacich futbalových MS v Rusku sa v televíznom štúdiu TABLET.TV rozhovoril jeden z najlepších slovenských rozhodcov Jozef Pavlík.

Ten si síce šampionát užíva najmä ako fanúšik, ale aj tak mal čo povedať k témam ako rozhodcovia, kamerový systém VAR, simulovanie hráčov na čele s Brazílčanom Neymarom, ale napríklad aj o jeho manželstve s tiež futbalovou rozhodkyňou Petrou. "V prvom rade sa snažím na jednotlivé zápasy pozerať ako divák, ale priznám sa, že sa to nedá nesledovať aj očami rozhodcu. Ak by som mal jednou vetou zhodnotiť výkony arbitrov, tak by som to zhrnul asi tak, že im to ide celkom dobre, k čomu im výrazným spôsobom dopomáha aj kamerový systém VAR. V prípade tímov, ma najviac prekvapili skoré vypadnutia Argentíny, Španielska či Portugalska. Na druhej strane som rád, že sa do štvrťfinále prebojovalo až šesť európskych celkov, a taktiež ma potešila herná úroveň turnaja. A komu by som doprial titul majstra sveta? Chorvátom alebo Belgičanom," povedal Pavlík ešte pred štvrťfinálovými súbojmi.

Na MS v Rusku má ostrosledovanú premiéru VAR, ktorý v doterajšom priebehu už neraz prinútil hlavných arbitrov zmeniť svoje pôvodné rozhodnutie. "Skôr než tento systém uviedli do života, viedli sa dlhé polemiky, ako to bude celé fungovať, či sa nebude kúskovať hra a podobne. Čo mám informácie, funguje to tak, že do osemnástich-dvadsiatich sekúnd by mali dať hlavnému rozhodcovi pokyny tí, ktorí pri VAR-e sedia. Aj to však iba v niektorých prípadoch. Konkrétne ide o priestupky v pokutovom území, po ktorých má byť nariadená jedenástka, alebo ju rozhodca nesprávne odpíska. Tiež ak ide o situácie, keď má byť vylúčený hráč priamo červenou kartou, teda nie po druhej žltej, alebo bol dosiahnutý gól po predchádzajúcom porušení pravidiel. Každopádne, konečné rozhodnutie je vždy na hlavnom arbitrovi," ozrejmil 44-ročný rodák z Bratislavy, podľa ktorého slov by sa táto novinka mala v dohľadnej dobe objaviť aj v slovenskej najvyššej súťaži.

Nemenej diskutovanou témou počas MS sú samotní rozhodcovia. Na šampionát v Rusku nominovala FIFA 36 hlavných arbitrov a 63 asistentov zo 46 krajín sveta. Zaujímavosťou pritom je, že Anglicko, ako kolíska futbalu, nemá v Rusku ani jedného, naopak, medzi mužmi s píšťalkou nechýbali zástupcovia z Bahrajnu, Zambie, Etiópie, Sudánu, Burundi, Kene, Angoly, Tahít či Tonga. "Ono je to dopredu dané. Rozhodcovia sú nominovaní z jednotlivých konfederácii, pričom Európa má aj v tomto smere najväčšie zastúpenie. Čo sa týka toho, že na šampionáte nie je ani jeden anglický arbiter, musím sa priznať, že aj ja som bol z toho šokovaný. Až neskôr som sa dočítal, že Mark Clattenburg, rozhodcovská jednotka z tejto krajiny, prijal nedávno pracovnú ponuku zo Saudskej Arábie, kde začal robiť šéfa rozhodcovskej komisie a s 'behaním' po ihrisku skončil," pokračoval Pavlík, ktorý v slovenskej najvyššej súťaži viedol doteraz bezmála dve stovky duelov.

Okrem rozhodcovských a kolektívnych výkonov si Pavlík pozorne všíma aj správanie jednotlivých hráčov. nemohlo mu tak uniknúť simulovanie Brazílčana Neymara, za ktorým v tejto "disciplíne" ďaleko nezaostáva Luis Suarez z Uruguaju či viacerí ďalší hráči. "Je to len a len na ich škodu. Fanúšikovia totiž nechcú vidieť ako sa na ihrisku bezdôvodne váľajú, zvíjajú, chytajú sa za hlavy, či niečo podobné. Chcú vidieť predovšetkým futbal. V tomto prípade sa však zastanem rozhodcov. Tí to majú najťažšie, pretože títo veľkí hráči vedia simulovať dokonale a je potom náročné sa z pozície hlavného arbitra v stotine sekundy rozhodnúť, či to bol faul alebo nie. A čo by som urobil ja s takým Neymarom? Ťažko povedať, každý zápas je iný, v každej situácii sa hráč zachová odlišne, niekedy by mu možno stačilo len kamarátsky dohovoriť. Neviem, či na toto existuje jednotný recept, no isté je, že po tom, čo som videl v jeho podaní v televízii, už by som mu nedohováral, ale riešil to kartami."

Koncom júna 2015 si Pavlík zobral za manželku Petru Chudú, ktorá patrí na Slovensku k najlepším futbalovým rozhodkyniam. Kto je teda doma hlavný arbiter? "Celkom jednoznačne ním je naša dcérka Liliana, ktorá nás dá neraz do pozoru. My sme potom pri nej už len asistenti," zasmial sa Pavlík, ktorý v slovenskej najvyššej súťaži pôsobí od sezóny 2004/2005, pričom ho v roku 2010 vyhlásili za najlepšieho rozhodcu SR.