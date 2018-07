Stávka, ktorá nemá obdoby: Ibrahimovič vyzval Beckhama!

Dve futbalové legendy Zlatan Ibrahimovič zo Švédska a David Beckham z Anglicka uzavreli stávku o výsledku štvrťfinále MS v Rusku medzi oboma krajinami.

Vyprovokoval ju rekordný strelec v dejinách švédskej reprezentácie a Beckham výzvu akceptoval a o čosi ju navŕšil. "Ibra" na sociálnej sieti oslovil bývalého kapitána Anglicka s ponukou: "Ty, David Beckham, ak vyhrá Anglicko, kúpim ti obed na akomkoľvek mieste na svete, ktoré určíš. Ale ak vyhrá Švédsko, kúpiš mi čo budem chcieť od výrobcu nábytku Ikea."

Beckham, ktorý na záver jeho kariéry s Ibrahimovičom spolu hral s Paríži St. Germain, stávku prijal a o trošku ju "vylepšil": Ak vyhrá Švédsko, osobne ťa vezmem do Ikea a kúpim ti čo len budšeš chcieť, aby si si zariadil v Los Angeles tvoj nový dom. Ak ale vyhrá Anglicko, chcem aby si osobne prišiel na zápas anglickej reprezentácie do Wembley, oblečený v drese anglického národného mužstva a v polčase mi kúpil tradičnú vyprážanú rybu s hranolkami." Yo @davidbeckham if @england wins I buy you dinner where ever you want in the world, but if @swemnt wins you buy me what ever I want from @ikeasverige ok? Príspevok, ktorý zdieľa Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic), 6 Júl 2018 o 11:59 PDT

Ibrahimovič momentálne pôsobí v LA Galaxy v zámorskej MLS, kde svojho času hrával aj Beckham. Víťaz štvrťfinále Švédsko - Anglicko sa v boji o finále stretne s úspešnejším z dua Rusko - Chorvátsko.