Dovolenkové obdobie je rajom vlamačov: Kto odhalil zlodeja v dome?

Letné dovolenky sú rajom pre zlodejov. Do opustených bytov sa dostávajú rozličnými spôsobmi. Bratislavský zlodej, ktorý už bol zatvorený za vlámanie do bytov , prehovoril.

Bratislavčan (45) patrí medzi známych vlamačov hlavného mesta. Keď sa v niektorej časti mesta zvýši počet vlámaní, patrí medzi vytipovaných podozrivých. "Vtedy chodia za mnou kriminalisti a vypytujú sa na komplicov. Márne im vysvetľujem, že už som dobrý a živím sa poctivo," začína rozprávanie bývalý vlamač, ktorý za mrežami strávil niekoľko rokov.

Vlamač sa raz dostal do jedného z domov v bratislavskom Novom Meste. "Boli sme tam s parťákom. On kontroloval, či je niekto doma. Zazvonil pre dverách. Keď nikto neotvoril, vedeli sme, že byt je prázdny. Najviac sa nám darilo cez leto, vtedy je veľa bytov prázdnych. Dá sa to zistť aj podľa plných poštových schránok. Ja viem otvoriť jednoduchší zámok na dverách. Raz sa v jednom z bytov na poschodí po zazvonení rozštekal malý pes. Podľa štekotu sme vedeli, že to nie je veľké zviera, ale taký malý jedoš.

Dostali sme sa do bytu na prízemí. Už-už som bol preč, keď pribehli policajti a chytili ma. Nestihol som ujsť. Vo vreckách som mal nejaké šperky a peniaze, pri dverách nachystaný televízor. Neskôr som sa dozvedel, že policajtov zavolal majiteľ bytu, v ktorom tak zúrivo štekal práve ten malý pes. Zatvorili ma, a keď som sa dostal von z basy, prestal som s tým. Som teraz finančný poradca. Radím ľuďom ako majú zhodnocovať svojej peniaze...," dodáva Bratislavčan, ktorý sa považuje za vlamača na dôchodku.