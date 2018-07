Nečakaná reakcia Ronalda na kritikov Neymara: Sú to hlupáci, ktorí nerozumejú futbalu!

Brazílčan Neymar sa na tohtoročných MS v Rusku negatívne preslávil i vďaka svojim hereckým schopnostiam. Mnoho fanúšikov ho kvôli tomu prestalo mať rado, no našla sa aj jedna hviezda, ktorá ho podporila.

Postavil sa za neho sám veľký Cristiano Ronaldo, ktorý sa brazílskej hviezdy zastal. Na obhajobu Neymara tvrdí, že hráči proti nemu šli veľmi tvrdo. "Obrancovia idú do súbojov s Neymarom tvrdo a za hranicou pravidiel," povedal Cristiano Ronaldo pre Podcast One Sport Now.

Portugalčan sa taktiež obul i do kritikov, ktorí Neymarovi za jeho herecké výkony prestali fandiť. "Sú hlupáci a nerozumejú futbalu," vyhlásil Ronaldo, ktorého Portugalsko vypadlo už v osemfinále.