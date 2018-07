Cestujúcich na palube skutočne pobavila nová letuška: Je to vtipné alebo trápne?

Mnohí ľudia ignorujú demonštrácie bezpečnosti počas letu, aj keď je to naozaj dôležité.

No nie je šanca, že by ste si nevšimli túto "letušku" na lietadle spoločnosti Ryanair z Manchestru do Hamburgu. Jeden používateľ Twitteru zverejnil video, na ktorom sa určite pobavíte. Letu to dodalo naozaj úplne iné čaro, no niektorí boli skutočne pohoršení.

Na videu sa cestujúci smejú na tom, ako opitý chlap prezlečený za letušku nafukuje záchrannú vestu. Keďže Ryanair je známy svojimi lacnými letmi, je jasné, že je priam zaplavený cestujúcimi. Často sa však stane to, že sú pod vplyvom alkoholu. Turci budú mať najväčšie letisko na svete: Istanbul má mimoriadne smelé plány

Už začiatkom roka upútala pozornosť budúca nevesta z Belgicka Tara Berenbaum, ktorá sa snažila "pomáhať" počas letu aj so svojimi družičkami. Taktiež sa predviedla v oblečení, ktoré na sebe majú letušky. Ukazovala cestujúcim, ako majú používať kyslíkovú masku, núdzové východy a taktiež si nechala nasadiť záchrannú vestu. So závojom a oblečením vyzerala naozaj zábavne.

Kamarátka nevesty Julie Mariner sa neskutočne smiala, keď to všetko nakrúcala pred zmätenými cestujúcimi z Bruselu do Barcelony. Podľa The Sun napísala na Twitter: "Ďakujem Ryanair za to, že nám pomohli vytvoriť naozaj špeciálnu rozlúčku so slobodou."

Napriek tomu však Ryanair vyzval na zavedenie zákazu alkoholu na letiskách pred desiatou hodinou potom, čo skupina opitých pasažierov nútila pilota, aby zmenil let z Ibizy na Paríž.