Muž s priateľkou brutálne týrali 15-ročného chlapca: Neuveríte, aké nechutnosti mu robili

Muž a jeho priateľka boli zatknutí v Louisiane v USA potom, čo ich udal 15-ročný chlapec.

Chlapec utiekol z domu a na polícii povedal, že bol väznený, spútaný a musel nosiť obojok, ktorý mu spôsoboval šoky. Thomas D. Wininger (40) zo Sylvester Ga a jeho priateľka Desirae Tomcanin (34) z Pensylvánie, boli obvinení z násilia a väznenia mladistvého. Podľa FoxNews úradníci uviedli, že Thomas "brutálne týral" svojho syna.

Mal poranenia tváre, modriny a popáleniny okolo členkov, kde musel nosiť obojky. Týranie vraj trvalo až 12 hodín denne. Tínedžer utiekol z domu po tom, čo mu odstránili putá, aby mohol ísť do kúpeľne. Utekal cez les do susedného domu, kde obyvatelia zavolali políciu. Podľa polície pár a dospievajúci syn cestovali zo štátu do štátu, pretože Thomas si hľadal prácu.

Chlapec nebol zapísaný v žiadnej škole a dlhodobo do nej nechodil. Muža s priateľkou držia v nápravnom centre v Calcasieu Correctional Center. Prípad však ešte stále nie je uzatvorený.