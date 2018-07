MsHK Žilina si napriek sľubom neplní záväzky voči hráčom: Výplaty nám stále chýbajú!

Dochádza im trpezlivosť. Hráči MsHK Žilina sa márne dožadujú meškajúcich výplat za uplynulú sezónu, hoci nové vedenie klubu na čele s primátorom Igorom Chomom vyhlasuje, že podmienky na udelenie licencie už splnilo vrátane dlžôb. My sme sa však spojili s viacerými dotknutými hokejistami a tí tvrdia opak!

Primátor po dotácii od mesta vyhlásil, že klub nenechá padnúť a dlhy sú vyrovnané. „Cez právnika som poslal výzvu na vysporiadanie dlhu pred týždňom a doteraz odpoveď nemám. Podobne sú na tom asi pätnásti ďalší chalani,“ povedal nám najproduktívnejší obranca Žiliny z minulej sezóny Lukáš Kozák. Keď sme ho kontaktovali, nemal problém poukázať na stále bežný jav slovenskej klubovej scény.

„Dlhujú nám mesiac a pol, niekomu viac. Po vyhlásení pána primátora, že už nemajú dlhy, mi vychádzajú dve možnosti. Buď nebol informovaný, alebo nechce splniť záväzky, keďže klub je mestský. Keby som bol občan Žiliny, neviem, ako by som sa vyrovnal s tým, že primátor nepristupuje k veciam seriózne,“ dodal hráč so skúsenosťami z KHL i reprezentácie. Verí však, že situácia sa vyrieši, no ak nie, majster z roku 2006 by nemal dostať licenciu: „Nakoľko máme takého šikovného a úspešného šéfa Pro Hokeja ako je pán Lintner, verím, že sa bude venovať aj tomuto problému a nedopustí, aby Žilina licenciu dostala, pokiaľ si nevyrieši záväzky. Naposledy sa to totiž stalo Danielovi Brejčákovi, ktorému nechceli vyplatiť výplatu. Klub žaloval a vyhral okresný súd. Vtedy volal aj Richardovi Lintnerovi, no ten dal od toho ruky preč. Verím, že len nebol ešte dostatočne skúsený.“

Poškodeným pomáha tiež Slovenská asociácia hráčov ľadového hokeja. Včera nám potvrdila, že hráčom nenabehol na účty ani cent. „Na Pro Hokej sme poslali súpis dlhov, v Žiline ide o viac než 60 000 eur. Keď sa nezaplatí, podáme žaloby,“ upozornil prezident SIHPA Oliver Pravda.