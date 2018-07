Tourminátor má príležitosť hneď v úvode: Šanca na výhru je veľmi veľká!

A je to tu! Už dnes začína veľký cyklistický sviatok s názvom Tour de France. A hneď na úvod bude mať Peter Sagan veľkú šancu na etapové víťazstvo! Čakajú však na neho rôzne nástrahy.

Úvodná etapa je 201 km dlhá a na prvý pohľad sa môže javiť ako pomerne jednoduchá. Má totiž prevažne rovinatý profil, čo naznačuje, že o jej víťazovi rozhodne až divoký záverečný špurt.

Ak by Sagan túto etapu vyhral, oblečie si žltý dres. Pelotónu budú ale život znepríjemňovať silné pobrežné vetry, nakoľko si cyklisti odkrútia až 110 km popri pobreží Atlaniku.

Ako vidí etapu Peter Velits (druhý muž celkového poradia Vuelty 2010):

„Prvá etapa má rovinatý profil, takže šanca na záverečný špurt je takmer 100 %. Dôležitú úlohu bude zohrávať nevyspytateľné počasie, keďže sa pôjde z veľkej časti popri pobreží. Bude určite fúkať vietor, čo pretekárom na niektorých pasážach poriadne znepríjemní život. Navyše, jazdci budú čerství a plní energie. Každý z nich sa bude v pelotóne agresívne tlačiť a práve toto môže byť nebezpečné. Môžu tam byť pády a iné problémy. Všetci budú cítiť šancu na žltý dres, to je veľká motivácia. Keďže to bude špurtérsky deň, Sagan patrí k najväčším favoritom, šanca na výhru je veľmi veľká. Pevne verím, že sa mu to podarí.“