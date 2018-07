Pri záchrane detí v thajskej jaskyni zomrel hrdinský potápač: Niesol im kyslík, jemu samému sa minul

Hrdina prišiel o život. Dobrovoľne sa prihlásil, aby pomohol mladým futbalistom, ktorí sú už 2 týždne uväznení v zaplavenej jaskyni v Thajsku.

Jeho smrť ukazuje, akým rizikám by čelili neskúsení chlapci, ak by sa ich teraz pokúsili dostať von.

Saman Kunan († 38) bol potápačom špeciálnej jednotky thajského námorníctva. Zo služby odišiel, no vrátil sa pomôcť bývalým kolegom, keď sa začala dráma v jaskynnom komplexe Tcham Luang Nang Non. Zomrel počas nočnej misie, pri ktorej potápači mali za úlohu doniesť kyslíkové fľaše na miesto, kde sú 12 chlapci a tréner uväznení. Doručiť sa mu ich podarilo, no cestu späť už neprežil.

Počas návratu k základni, ktorú majú zriadenú na začiatku jaskyne, mu totiž samému došli zásoby kyslíka. Jeho potápačský kolega ho našiel v bezvedomí vo vode. Odtiahol ho za sebou a pokúšal sa ho zachrániť, no pomôcť mu už nedokázal. Jeho telo prevezú do rodného mesta Roi Et. Tam sa bude konať pohreb, ktorý pre hrdinu dal zorganizovať thajský kráľ.

Potápačom trvá cesta k chlapcom 6 hodín, cesta naspäť trvá 5 hodín. Thajskí záchranári bojujú s časom a snažia sa odčerpať z jaskynného komplexu čo najviac vody, aby mohli futbalový tím vyviesť ešte predtým, ako prídu veľké lejaky. Ak to nestihnú, s najväčšou pravdepodobnosťou uväznení zostanú v jaskyni ďalšie 4 mesiace. Preto zároveň nosia k deťom čo najviac zásob potravín a aj kyslíka. Jeho úroveň totiž klesla v podzemí na 15 %, pričom normálna hodnota kyslíka vo vzduchu je 21 %.

Záchrana v číslach

10 km dĺžka jaskyne

chlapci sú 4 km od vchodu

6 hodín k nim ide potápač

1,5 cm vody odčerpajú za hodinu