Francúzsko oslavuje postup do semifinále: Uruguaj potopil brankár, napodobnil Kariusa!

Francúzski futbalisti postúpili do semifinále MS 2018 v Rusku. V piatkovom úvodnom stretnutí štvrťfinále zvíťazili v Nižnom Novgorode nad Uruguajcami 2:0 po góloch Raphaela Varanea a Antoinea Griezmanna. V semifinále narazia na víťaza druhého piatkového zápasu medzi Brazíliou a Belgickom (20.00 SELČ).

Francúzsko je v semifinále svetového šampionátu prvýkrát od roku 2006, keď skončilo na druhom mieste. Uruguaj sa pre zranenie nemohol spoľahnúť na dvojgólového strelca z osemfinále Edinsona Cavaniho a prvá prehra po štyroch víťazstvách na turnaji ho stála účasť medzi najlepším kvartetom.

Štvrťfinále:

Uruguaj - Francúzsko 0:2 (0:1)

Góly: 40. Varane, 61. Griezmann. ŽK: Bentancur, Rodriguez - Hernandez, Mbappe. Rozhodovali: Pitana - Maidana, Belatti (všetci Arg.), 43.319 divákov.

Uruguaj: Muslera - Caceres, Gimenez, Godin, Laxalt - Nandez (73. Urretaviscaya), Torreira, Vecino, Bentancur (59. Rodriguez) - Suarez, Stuani (59. Gomez)

Francúzsko: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Pogba, Kante - Mbappe (87. Dembele), Griezmann (90.+3 Fekir), Tolisso (80. Nzonzi) - Giroud

Uruguaj sa musel zaobísť bez Cavaniho, vedľa Suareza na hrote útoku ho nahradil Stuani. Francúzi sa spočiatku nedostávali k rýchlym akciám, ktorými sa presadili v osemfinálovom stretnutí s Argentínou. Predovšetkým Torreira a Suarez zamestnávali francúzskych krajných obrancov, aby nemohli podporovať ofenzívu. Uruguaj zahrozil z rohového kopu, pred Stuanim zachránil francúzsky brankár Lloris. Francúzsko si prvú šancu vypracovalo v 15. minúte, keď Giroud našiel osamoteného Mbappeho v šestnástke, ale ten hlavou zle trafil a lopta skončila nad bránkou. Uruguaj dokázal kombinovať, no vpredu mu chýbalo viac hráčov. Rovnako dopadli tiež dva výpady Francúzska po pravej strane, prihrávky Pavarda i Mbappeho prešli celým pokutovým územím, kde v oboch prípadoch absentovali nabiehajúci hráči. Francúzi sa však presadili zo štandardnej situácie, Griezmannov priamy kop usmernil do siete Varane. Uruguajci takmer vyrovnali ešte do polčasu veľmi podobným spôsobom, Lloris však bravúrne zlikvidoval hlavičku Caceresa a Godin z dorážky prestrelil bránku.

Juhoameričania sa po prestávke snažili o početnejšie útočné akcie, ale tie príliš neohrozovali konsolidovanú defenzívu protivníka. Zareagovali dvojnásobným striedaním a na trávnik vybehli Gomez s Rodriguezom, ale vzápätí museli doháňať už dvojgólové manko. V 61. minúte ich nepodržal brankár Muslera, keď pustil za chrbát Griezmannov pokus, ktorý letel naňho. Francúzsko od tohto momentu kontrolovalo priebeh ešte výraznejšie, Uruguaju sa nedarilo zdramatizovať duel a neustále si musel dávať pozor na rýchlonohých brejkových hráčov súpera. Priestor sa otvoril napríklad Tolissovi, ktorého strela preletela len tesne nad. Uruguajci sa nezmohli na nápor ani v závere, od druhého inkasovaného gólu pôsobili odovzdane a Francúzsko bez ťažkostí postúpilo do semifinále.