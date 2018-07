Dráma na železničnom priecestí na strednom Slovensku: Autobusár so 70 pasažiermi musel preraziť závory

Risk sa mohol skončiť tragicky. V piatok ráno došlo na železničnom priecestí na zastávke v Malom Čepčíne (okr. Turčianske Teplice) k nebezpečnému manévru, ktorý prerušil železničnú dopravu na úseku Príbovce - Rakovo - Diviaky.

Vodič poľského autobusu totiž vošiel na železničné priecestie, kde sa zakliesnil medzi rahná a ohrozil tak životy sedemdesiatich ľudí. Rušňovodič vlaku by už nemohol nič urobiť, stihol by akurát zatiahnuť záchrannú brzdu a čakať na náraz. To sa však nestalo vďaka duchaplnosti poľského šoféra autobusu, ktorý prerazil rahno železničného priecestia pred zastávkou v Malom Čepčíne, a napravil tak svoju chybu.

Na priecestie malo vozidlo vojsť podľa slov hovorkyne ŽSR Martiny Pavlíkovej napriek fungujúcej výstražnej signalizácii a padajúcim závorám, ktoré ho zablokovali v strede prejazdu. „K zakliesneniu poľského autobusu medzi rahná priecestia došlo o 9.43 hod. Autobus následne rahno na jednom stojane prerazil a prešiel do bezpečia. K zrážke s vlakom tak našťastie nedošlo. Rušňovodič celú udalosť videl a ohlásil na políciu,“ dodala hovorkyňa.

V autobuse sa viezlo asi 70 cestujúcich a nikto z nich neutrpel zranenia. Cestujúci našli dočasné útočisko v evakuačnom autobuse, o čom informovala hovorkyňa hasičov Zuzana Farkasová. Železničná doprava v úseku bola prerušená až do 10.25 hod. Polícia sa podľa našich informácií udalosťou nezaoberá.