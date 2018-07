Minister spravodlivosti Gábor Gál: Sťahovanie odkladá kvôli Pente a J&T

Dlhoročné opletačky so sťahovaním nekončia. Ministerstvo spravodlivosti pod vedením Gábora Gála (43) opäť mení taktiku pri odchode zo súčasnej adresy.

Budova, ktorú zdieľa s Najvyšším súdom SR, je už preplnená a nové priestory sú stále v nedohľadne. Najnovšie sa Gál rozhodol, že napriek vyhodnoteniu projektov súťaž na novú budovu opäť obnoví.

Snahu odísť zo súčasných priestorov naznačila ešte exministerka Lucia Žitňanská. Prišlo 11 ponúk, z ktorých najlepšie vychádzali dve - od finančných skupín Penta a J&T na budovy v centre mesta. Gál pri svojom nástupe do kresla ministra hovoril, že má dilemu, či do takýchto firiem ísť. Ich spoločenskú reputáciu označil za naštrbenú. „Ak by som s tým osobne nemal problém, tak by som už dávno jednu alebo druhú ponuku podpísal,“ hovoril Gál.

Teraz je jasné, že zatiaľ nepodpíše ani jednu z víťazných ponúk. „Od ukončenia súťaže prešiel istý čas a zmenili sa niektoré okolnosti. Je možné, že niektoré zo spoločností, ktoré sa do súťaže prihlásili a pred časom nespĺňali potrebné kritériá, by ich mohli aktuálne splniť,“ nádeja sa Gál s tým, že podpísal list s výzvou pre záujemcov zo súťaže, aby predložili svoje ponuky. Penta sa bránila tým, že úspešne pôsobia na desiatich európskych trhoch a nestretávajú sa s podobnými výhradami. J&T na otázky do uzávierky nereagovalo.

Ako chceli odísť

júl 2017 - Žitňanská vyhlasuje súťaž na novú budovu pre ministerstvo spravodlivosti

marec 2018 - prihlásilo sa 11 spoločností, pričom niektoré z nich vylúčili

máj 2018 - Gál oznámil, že vo finále sú dve firmy, no nevie, kedy podpíše zmluvy

júl 2018 - Gál opätovne posiela ponuky tým, ktorí sa už prihlásili