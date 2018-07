Folkloristov dojal osud chorého Lukáška: Narodil sa 700-gramový, ale bojuje ako lev!

Folkloristov dojal osud chorého chlapčeka. Členovia FS Podpoľanec z Detvy chystajú benefičný koncert pre predčasne narodeného Lukáška Tomčíka (4) zo Stožka (okr. Detva).

Drobec prežil polovicu svojho života v nemocnici a veľa si toho už vytrpel. Pomôcť by mu mohla operácia v Rakúsku, ktorá však stojí 17-tisíc eur a rodičia si ju nemôžu dovoliť.

Lukáško od narodenia bojuje s množstvom diagnóz. Okrem iného mu lekári museli odobrať 25 cm tenkého čreva a spraviť vývod. Pomôcť by mu mohla operácia bruška vo viedenskej nemocnici, kde by mu dokázali črievka spojiť. Tento zákrok však rodičia Monika (34) a Pavol (33) nedokážu uhradiť z vlastných financií, keďže pracuje len otecko. „Našou snahou je vyzbierať čo najviac finančných prostriedkov na benefičnom koncerte Lukáškovi anjeli, ktorý sa bude konať 28. júla v amfiteátri v Detve,“ povedal vedúci FS Podpoľanec Jaroslav Černák.

Mamu Moniku nápad dojal. „Je úžasné, že nám chcú takto pomôcť, pretože táto suma je pre nás inak nedosiahnuteľná,“ ozrejmuje mamička, ktorá vytúžené jediné dieťa porodila predčasne už v šiestom mesiaci tehotenstva. Maličký vážil len 700 gramov a meral 30 cm. „Od prvého dňa sa musel naučiť bojovať za svoje miesto na tomto svete. Luky bol po pôrode oživovaný a prevezený na JIS, kde bol napojený na všetky prístroje. Dlhé mesiace za neho dýchal stroj a nás lekári stále pripravovali na to, že neprežije. S tým sa však žiaden rodič nezmieri,“ hovorí smutne Monika.

A stále prichádzali nové komplikácie. Lukáško mal krvácanie do mozgu, zistili tiež, že nemá vyvinuté črievka. Lekári našli riešenie dať mu do bruška hadičku, no museli mu odobrať 25 cm tenkého čreva a spraviť vývod. Navyše má PEG, dlhodobý cievny vstup a vlani dostal aj epilepsiu. „Nikdy sme však nepochybovali o tom, že spoločne všetko zvládneme. V domácom prostredí Lukáško začal napredovať. Za pomoci naše ležiace dieťatko dokáže stáť a je neskutočné slniečko. Je stále usmiaty a pozitívny. Prognózy lekárov boli, že sa nedožije dvoch rokov. Jeho chuť do života je však neskutočná,“ dopĺňa mamička. Snom jej a manžela Pavla je teda operácia bruška ich drobčeka a veria, že vďaka nej bude ich Lukáško môcť viesť plnohodnotnejší život.