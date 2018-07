Barbora Švidraňová po pôrode žiari šťastím: Ako sa mi zmenil život!

Za Barborou Švidraňovou, ktorá je čerstvá mamička, sme sa vybrali do Žiliny. Prišla usmiata, žiarila šťastím a vyzerala výborne.

Pred sebou tlačila kočík so svojím Gabrielkom. Novému Času Nedeľa exkluzívne prezradila, ako sa jej na materskej zmenil život, aký je jej taliansky partner Francesco Mendolia (38), ale aj to, čo urobil, keď zistil, že je tehotná...

Pred mesiacom sa vám narodil syn Gabriel. Ako sa vám zmenil život a aké je to byť mamou?

Zmenil sa mi kompletne, ale byť mamou je nádherné. Priviesť dieťa na svet a stať sa mamou je pocit, ktorý sa nedá opísať slovami, a pochopíte, čo to naozaj znamená až vtedy, keď sa to stane. Darmo si predtým predstavujete, aké to bude.

Malý Gabrielko prišiel na svet cisárskym rezom. Bolo to nevyhnutné, alebo ste si to tak priali?

Zrejme to bolo nevyhnutné. Spoliehala som sa na vtedajšieho pána primára Róberta Ficeka, ktorý dával na mňa veľký pozor a na základe vyšetrení rozhodol. Malý sa v brušku už zrejme dobre necítil, aj keď on aj ja sme boli zo zdravotnej stránky celé tehotenstvo v poriadku. Keď sa narodil, mal už 3 800 g a hneď mi ho priložili na hrudník. To bola skutočná láska na prvý pohľad.

Synček sa narodil takmer na vaše narodeniny. Kedy ste mali termín pôrodu?

Koncom mája, ale podľa výsledkov monitorov to naozaj vyzeralo, že sa narodí na moje narodeniny. Ale prišiel až päť dní po nich a desať dní pred termínom.

Ako ste zvládali tehotenstvo, najmä tie posledné týždne pred pôrodom?

Boli náročné najmä v tom, že už bolo teplo, bola som veľká, cítila som sa ťažkopádnejšia. Ale tým, že som mala tridsiatku a chystali sme oslavu, tak deviaty mesiac bol dosť rušný. Chodili za mnou priatelia, ktorých som dlhšie nevidela a ja som si to veľmi užívala. Trochu náročné boli aj začiatky tehotenstva. V septembri som zistila, že som tehotná a v októbri sme začínali turné s mojou kapelou. Takže kým sa telo prispôsobovalo všetkým hormonálnym zmenám, musela som zo seba vydať veľa energie. Mala som veľmi aktívne tehotenstvo a zastavila som sa až v ôsmom mesiaci, keď som naposledy účinkovala v markizáckej Chart show. Ale teší ma, že som ho prežila hudbou a malý ju vnímal už v brušku. Aj teraz mu spievam a celkom to zaberá, aby sa upokojil.

Spomínate si na moment, keď ste zistili, že ste tehotná?

Bol to príjemne šokujúci okamih. (smiech) V tom najlepšom zmysle, samozrejme. Ale nebolo nám to jedno, pretože Francesco žije v Londýne, je bubeníkom britskej kapely Incognito a cestuje po celom svete. Mesiac v Austrálii, mesiac v Amerike, potom v Londýne... Momentálne je na Korzike. V takejto situácii, v akej sme my, treba zvážiť všetky za a proti. Ale na to, aký je zaneprázdnený, sa vidíme celkom dosť. Náš vzťah bol otvorený, svieži a vôbec nič sme neriešili. Intenzívnejšie to bolo až minulé leto, ktoré som celé strávila v Londýne. No, a zrazu prišlo tehotenstvo, a tak som nevedela, ako sa k tomu vzhľadom na diaľku postavíme. Ale zatiaľ to zvládame veľmi dobre.