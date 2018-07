Slovenka bola na koncerte Rolling Stones v Prahe: Keď Mick Jagger urobil TOTO, publikum začalo besnieť!

Legendárna kapela Rolling Stones v stredu vystúpila v Prahe. Pre českých a slovenských fanúšikov si spevák Mick Jagger pripravil poriadne prekvapenie.

Do redakcie nám napísala Slovenka Ivana, ktorá si v stredu naplno užila koncert legendárnej kapely Rolling Stones. Starí rockeri jazdia momentálne po Európe s turné No Filter. Na pódiu odpálili svoje najväčšie pecky, no jeden moment bol pre Čechov a Slovákov výnimočný.

Mick Jagger sa publiku medzi piesňami prihováral po česky a šlo mu to naozaj dobre. Najviac však dav rozbesnil, keď do mikrofónu zaspieval pieseň "Pec nám spadla". "Bolo to najväčšie prekvapenie koncertu a všetci začali burácať. Chlapci boli neuveriteľní," povedala nadšená Ivana.

Po koncerte si spevák svoju vlastnú verziu českej piesne "Pec nám spadla" zverejnil aj na Instagrame.