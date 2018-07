Danko sa pustil do kotlebovcov: V boji s týmito šialencami musíme urobiť oveľa viac

Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) plánuje na jeseň robiť veľmi vážne kroky v boji s ĽSNS. Uviedol to v piatok v priestoroch NR SR.

"Pochopil som, že musíme urobiť oveľa viac v boji s týmito šialencami," vyhlásil Danko. Ako ďalej uviedol, každému odporúča návštevu múzea v Izraeli. "V októbri predložím do pléna NR SR uznesenie, kde bude jasná definícia antisemitizmu, zlepšenie podmienok pre prácu orgánov činných v trestných konaniach pri definícii v Trestnom zákone aj v trestnom procese," povedal predseda NR SR.

"Pán Mizík a skupina poslancov ĽSNS sú vážny problém Slovenska. Ja som sa neskutočne hanbil v Izraeli, že taká strana tu je," vyhlásil Danko.

"Stále vnímať negatíva dostáva na piedestál spoločnosti ľudí, ktorí nevedia povedať súvislú vetu ako pán Kotleba a jednoducho to vytvára obraz v mladých ľuďoch, že to je ten hrdina, ktorý zachráni Slovensko. Je to neskutočná medzinárodná hanba, že títo ľudia sú v NR SR," povedal Danko. Zároveň uviedol, že "žasne, kto v tejto spoločnosti si môže myslieť, že pán Mizík a Kotleba môžu riadiť tento štát."