Vieme, akým jazykom sa hovorí v šatni Belgicka: TOTO by vás nikdy nenapadlo!

Z voleja asi nie!

Chce to trochu sa zamyslieť, a potom možno prídete na to, aké to je jednoduché! Vo futbalovej šatni jedného zo štvrťfinalistov MS v Rusku, kde vládne jazykový Babylon, by to ale inak nešlo! A tak zo šatne Belgičanov počuť angličtinu!

Dôvod je jednoduchý: nie každý flámsky futbalista hovorí po francúzsky, nie každý valónsky futbalista ovláda flámsky jazyk. No a keďže absolútna väčšina z nich hrala aspoň istý čas v Britskom kráľovstve, dohodlo sa, že „úradným jazykom“ v šatni futbalistov Belgicka na MS v Rusku bude anglický jazyk. Keby sa vyberalo z jazykov, ktorými hovoria hráči či trénerský tím, bolo by to ešte pestrejšie. Tréner Roberto Martínez a jeden z trénerov brankárov sú Španieli, kondičný kouč je Angličan a odborný poradaca Thierry Henry je Francúz.... „Odhlasovali sme si to my, takže nemôže nik hovoriť o tom, že niekto drží stranu tomu, kto hovorí po francúzsky a krivdí tomu, kto hovorí holandsky,“ vyhlásil najväčšia hviezda tímu Romelu Lukaku, ktorý mimochodom hovorí šiestimi (!) jazykmi: francúzsky, vlámsky/holandsky, anglicky, španielsky, portugalsky a jazykom lingala, ktorý je jazykom jeho predkov z bantuskej vetvy nigersko-konžských jazykov.

Že to nie je téma, z ktorej si možno robiť žarty, lebo v jazykovo a etnicky rozdelenom Belgicku je z toho hneď škandál. A hoci si krajina uvádza tri úradné jezyky: holandčinu, francúzštinu a nemčinu, futbalisti si zvolili angličtinu.