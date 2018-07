Tragédia v Trnavskom kraji: Sestra našla dvoch mŕtvych súrodencov, čo sa stalo?

Obrovská tragédia sa stala v obci Trnavského kraja. V dome našli dvoch mŕtvych súrodencov - Alenu († 52) a jej brata Jozefa († 54).

Záchranárov a policajtov v piatok dopoludnia privolali do obce Zavar neďaleko Trnavy, kde v dome našli nehybné telá dvoch súrodencov - Alenu († 52) a jej brata Jozefa († 54). "Okná a dvere na dome boli pootvorené. Všimla si to sestra, ktorá išla okolo. Vošla dnu a našla tam našla dvoch mŕtvych súrodencov. Je to hrozné," povedala suseda nešťastnej dvojice.

"Telo Jozefa, ktorý bol slobodný, našli ležať na zemi. Jeho sestra Alena mala byť na gauči. Muž jej zomrel, tak bývala s bratom. Oni si ľúbili vypiť... Alena zanechala syna, môže mať tak zo dvadsať rokov. Robí niekde v zahraničí," dodala suseda.

Udalosť pre Čas.sk potvrdila trnavská krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová. "Bolo začaté trestné stíhanie pre usmrtenie. Podľa obhliadajúceho lekára zomreli bez cudzieho zavinenia. V dome sa našlo množstvo fliaš od alkoholu. Presnú príčinu smrti určí nariadená pitva," uviedla hovorkyňa.