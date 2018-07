Muž polial susedu benzínom a zapálil ju: Z toho, čo potom spravil, budete zhrození

Mladá mamička si všimla, že jej susedia majú problémy vo vzťahu, a tak sa im rozhodla pomôcť. Sused ju za to potrestal neuveriteľne krutým spôsobom.

Ohavný čin sa odohral v anglickom meste Milton Keyne. Raymond Bowen vylial na svoju susedu Kirsten Ashby (27) benzín a podpálil ju. To však nie je všetko. Kým mladá žena trpela v agónii, dvadsaťštyriročný muž si zapálil cigaretu a sledoval ju, píše Metro.

Kirsten útok prežila, no poznačil ju až do konca života. Zhoreli jej špičky prstov, uši, hnedé vlasy a celú tvár a ramená pokrývajú hrozivé popáleniny. Kirsten museli dať do umelého spánku, aby sa jej telo vyrovnalo s obrovskými zraneniami na 32% tela a šokom. Po prebudení trpela neznesiteľnými bolesťami a po útoku musela päť mesiacov nosiť špeciálny oblek 20 hodín denne. O zranenú ženu a jej deväťročnú dcérku sa zatiaľ starali rodičia Lynn a Paul. Kirsten musela podstúpiť 80 operácií na obnovenie tváre a časti tela.

Z rozsudkom nebol spokojný generálny prokurátor Robert Buckland, ktorý tvrdil, že trest je príliš zhovievavý. Jeho správanie označil za "kruté a neľútostné, zmenilo obeti celý život a nenapraviteľne ju poškodilo".

Muž na svoju obhajobu tvrdil, že si útok vôbec nepamätá, pretože v tom čase bol pod vplyvom kokaínu a vypil tiež veľké množstvo alkoholu. Sudca sa napokon rozhodol vyhovieť prokurátorovu a muža poslal do väzenia na doživotie.