Dni v Reale má Cristiano zrátané: Jasný odkaz Ronaldovho agenta!

Agent portugalského futbalového útočníka Cristiana Ronalda povedal pre tamojšie médiá, že jeho klient "by bol nekonečne vďačný" Realu Madrid, ak by mu úradujúci európsky šampión umožnil prestúpiť.

Portugalský denník Record priniesol v piatok slová Jorgeho Mendesa, podľa ktorých Ronaldo "zostane vždy vďačný klubu, prezidentovi, riaditeľom, lekárskemu tímu, všetkým pracovníkom klubu a všetkým fanúšikom Realu Madrid na celom svete". Svetové médiá už niekoľko dní prinášajú správy, že 33-ročný kanonier prijal ponuku talianskeho Juventusu Turín.

Real by mal dostať odstupné 100 miliónov eur a hráč by mal ročne zarábať 30 miliónov eur, ktoré by mu platila automobilka Fiat, aby klub neporušil finančné fair play. Fiat a Juventus majú rovnakých majiteľov. "Ak sa tak stane, bude to nová fáza a nová výzva v jeho brilantnej kariére," citovala agentúra AP Mendesa, ktorý sa mal vo štvrtok stretnúť s prezidentom Realu a rokovať o podmienkach odchodu. Hráč už je vraj s talianskym šampiónom dohodnutý, Real ale požaduje vyššie odstupné.