Útok na vianočných trhoch v Berlíne má svojho vinníka: Bolo to riadené zo zahraničia?

Tunisan Anis Amri, ktorý v decembri 2016 vrazil s kamiónom do ľudí na vianočnom trhu v Berlíne, zrejme nekonal z vlastnej iniciatívy.

Podľa nemeckých vyšetrovateľov ho údajne riadil starší Tunisan, ktorý patril k teroristickej organizácii Islamský štát (IS) a na ktorého bol dnes v Nemecku vydaný zatykač. Informoval o tom denník Süddeutsche Zeitung. Podľa denníka zosnoval útok na vianočnom trhu v Berlíne, ktorý si vyžiadal 12 obetí, vrátane Češky, 32-ročný Tunisan Meher D. Miesto jeho terajšieho pobytu je ale neznáme.

Vyšetrovatelia sa domnievajú, že by mohol byť v Líbyi. Práve tam odišiel v roku 2015, a tam sa tiež pridal k IS. Odtiaľ podľa polície na diaľku zradikalizoval Amriho a presvedčil ho k teroristickému útoku. 23-ročný Amri narazil do ľudí na vianočnom trhu na námestí Breitscheidplatz v centre Berlína 19. decembra 2016 večer.

Použil k tomu ukradnutý kamión, ktorého poľského vodiča zastrelil. K útoku, pri ktorom bolo tiež vyše 50 ľudí zranených, sa už vtedy prihlásil IS. Amrimu sa podarilo utiecť, ale štyri dni na to ho na severe Talianska počas rutinnej kontroly odhalili a následne v sebaobrane zastrelili tamojší policajti.

Podľa ČTK si nemecké úrady neskôr vyslúžili kritiku za množstvo chýb. Tamojšia polícia Amriho niekoľko mesiacov sledovala a vedela, že porušuje zákony a predáva drogy. Napriek tomu ho nezatkli. Najavo vyšla tiež zlá komunikácia v tejto veci medzi úradmi jednotlivých spolkových krajín.