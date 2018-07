Toto musíte vidieť: Plná krčma fandí Kolumbii a teší sa jeden Angličan!

Toto sa naozaj oplatí vidieť. Takto to vyzeralo v jednej krčme, kde mali počtom navrch priaznivci Kolumbie, ale nakoniec sa tešil utiahnutý verný priaznivec Anglicka. Video je hitom internetu!

Kolumbijčania sa už videli vo štvrťfinále, keď v 93. minúte famóznou hlavičkou vyrovnal Mina. V predĺžení mali šance, ktoré síce nepremenili, ale v penaltovom rozstrele si verili. Lenže stalo sa to, čo nečakali. Angličanom senzačne zachytal Pickford a zrazu sa netešil dav, ale v kúte utiahnutý a pomaly sklamanie zapíjajúci Angličan! Dier’s winning goal. The emergence of the only England fan in the bar pic.twitter.com/9MPy2PkIWo — Michael Clarke (@michaelclarke_) July 4, 2018