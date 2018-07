Milenci Gregorová a Koptík rozmýšľajú nad vážnym krokom: Toto nemôže myslieť herečka vážne?!

Nečakaný zvrat! Milenci Hana Gregorová (65) a Ondřej Koptík (34) zrejme definitívne hodili búrlivú minulosť plnú drog a sexuálneho ohovárania za hlavu.

Vyzerá to tak, že neostane len pri tom. Podľa informácií českých médií sa totiž schyľuje k tomu, čo by si ešte nedávno ani jeden z nich zrejme nedokázal predstaviť!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Gregorová svojím návratom k „pornobásnikovi“ Koptíkovi pred časom šokovala nielen verejnosť, ale aj svoje deti Rolu a Ondřeja. Temperamentná Slovenka zrejme zabudla na všetko, čo jej mladý zajačik povystrájal, a rozhodla sa žiť pre prítomnosť. Svedčia o tom aj informácie českého webu extra.cz, podľa ktorého sa ich vzťah za posledné týždne posunul do úplne inej roviny.

Dvojica má dokonca za istých podmienok uvažovať o svadbe! Vdova po umelcovi Radkovi Brzobohatom († 79) si však mala stanoviť jasné podmienky, za akých je to ochotná urobiť. „Hanka do manželstva s Ondrom chce vstúpiť. Má však dve podmienky. Jednou je jeho nezadlženosť a druhou je predmanželská zmluva,“ povedal extra.cz zdroj blízky páru s tým, že Gregorová myslí na to, že po svadbe by prišla o vdovský dôchodok, a preto žiada, aby Koptík nedlhoval nikde ani korunu. Narážal pri tom na medializované správy o tom, že si v minulosti mal vziať pôžičku vo výške 800-tisíc českých korún, ktorú aktuálne stále spláca.

Kontroverzný mladík už v minulosti Hanu o roku požiadal a ona súhlasila. Potom však nasledoval divoký rozchod a z veľkých plánov zišlo. Teraz sú zamilované hrdličky opäť spolu a donedávna nemožné by sa tak mohlo už čoskoro stať realitou. Gregorová ani Koptík na otázky Nového Času nereagovali.