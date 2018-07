Kmotríkovej románik s o jedenásť rokov mladším Jozefom: Rozchod po 10 mesiacoch randenia?!

Zdá sa, že ich láske odzvonilo! Len nedávno sa podarilo Novému Času zistiť, že moderátorka Adriana Kmotríková (47) je opäť zamilovaná.

Jej vyvoleným sa stal stavbár zo Záhoria Jozef (36), s ktorým blondínka tvorila pár od septembra minulého roka. Napriek tomu, že dvojica pôsobila šťastne a zdalo sa, že jojkárka je po dlhých rokoch opäť konečne šťastná a spokojná, tak všetko nasvedčuje tomu, že idylke je koniec. Podľa informácií Nového Času by totiž malo byť miesto po Kmotríkovej boku opäť voľné.

Jedna z hlavných tváríspravodajstva televízie Joj Adriana Kmotríková si toho v živote preskákala viac ako dosť. Prekonala dve onkologické ochorenia a ani na poli lásky sa jej veľmi nedarilo. Nový Čas však v marci tohto roku informoval o tom, že blondínka je po dlhej dobe až po uši zamilovaná, keď sa ju nášmu fotografovi podarilo zachytiť v spoločnosti nového priateľa Jozefa. Adriana často navštevovala jeho byt v Malackách a rovnako on prespával v jej luxusnom dome v Bratislave, o čom svedčia aj fotografie Nového Času.

O jedenásť rokov mladší milenec teda znova vykúzlil na Adrianinej tvári úsmev a zdalo sa, že našla muža svojich snov. „Áno, je to pravda, že mám priateľa. Po dlhých rokoch som stretla muža, ktorý ma má rád a ktorý mi pomáha. Je to veľmi dobrý človek, ktorého si vážim,“ ospevovala svojho partnera Kmotríková. Podľa najnovších informácií však tejto rozprávke odzvonilo a zdá sa, že, je opäť sama. „Adriana a Jozef sú už niekoľko týždňov od seba a netvoria viac pár,“ prezradil nám zdroj z ich okolia. Dôkazom toho môžu byť aj fotografie Nového Času, kde Jozef vychádza z domu so svojou exmanželkou a synom.

Na prvý pohľad je teda zrejmé, že Kmotríkovej milenec má s bývalou partnerkou stále dobrý vzťah a nie je vylúčené, že práve to sa mohlo stať pre moderátorku a jej novú známosť osudným. Nový Čas sa s otázkami obrátil aj na Adrianu a Jozefa, no ani jeden do uzávierky neodpovedal.

Po uši zamilovaná

Ešte pred pár mesiacmi pritom Adriana žiarila spokojnosťou a bolo zrejmé, že je šťastná. Vrásky na čele jej pritom nerobil ani fakt, že v čase, keď sa do Jozefa zahľadela, tak ten bol stále ženatý. Aby toho nebolo málo, tak sa pošuškávalo, že za rozpadom jeho manželstva, z ktorého má dvoch synov, stojí blondínka. Tá však tieto informácie poprela. „Mrzia ma informácie o tom, že stojím za rozpadom jeho manželstva. Pokiaľ viem, jeho pani podala žiadosť o rozvod v apríli, pričom ja som sa s Jozefom zoznámila až v septembri, teda o niekoľko mesiacov neskôr, už počas rozbehnutého rozvodového procesu,“ vysvetlila pred časom Kmotríková a dodala: „Nie som bezcharakterná žena, ktorá by si svoje šťastie stavala na nešťastí niekoho iného,“ uzavrela.