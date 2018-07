Skvelá Cibulková zmietla súperku z kurtu: Domáca hviezda balí kufre!

Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa rovnako ako vlani prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.

Štvrťfinalistka z roku 2016 v 2. kole po výbornom výkone vyradila vlaňajšiu semifinalistku a nasadenú dvadsaťdvojku Britku Johannu Kontovú 6:3, 6:4. V dueli o postup do osemfinále nastúpi v sobotu proti pätnástej nasadenej Belgičanke Elise Mertensovej, s ktorou má bilanciu 1:1.

Cibulková počas celého duelu s Kontovou výborne podávala. Slovenka striedala servis na telo s podaním von z dvorca. Zverenka trénera Mateja Liptáka mala navrch aj vo výmenách a vďaka agresívnej hre dokázala zatlačiť Kontovú do defenzívy.

Za stavu 4:2 prelomila podanie Britky a po potvrdení brejku dotiahla prvý set do úspešného konca. V druhom dejstve za stavu 1:1 vďaka sérii forhendových winnerov súperku opäť brejkla a šancu na postup medzi elitnú tridsaťdvojku už z rúk nepustila. V desiatom geme premenila pri vlastnom podaní v poradí piaty mečbal a vyrovnala vzájomnú bilanciu s Kontovou na 2:2.

Cibulková bola so svojím výkonom veľmi spokojná. "Som rada, že som na wimbledonskom centri podala takýto výborný výkon. Bol to na 2. kole ťažký žreb, Kontová je na tráve silná, navyše mala na svojej strane publikum. Už som zvyknutá na to, že na turnajoch hrám proti domácim tenistkám."

"Musím povedať, že fanúšikovia boli dnes veľmi féroví, za čo im pekne ďakujem. Už vôbec nešpekulujem nad tým, že na tohtoročnom Wimbledone nie som nasadená, je to minulosť. Sústredím sa iba na tenis a na seba, tvrdo trénujem, aby som na kurte podala čo najlepší výkon," povedala v prvom pozápasovom rozhovore.

ženy - dvojhra - 2. kolo:

Dominika CIBULKOVÁ (SR) - Johanna Kontová (22-V. Brit.) 6:3, 6:4