Nešťastná mama prišla v rovnaký deň o manžela i syna Jakuba († 24): Na bicykli narazil do stromu a zomrel!

Desivé nešťastie si nik nedokáže vysvetliť. Čerstvo vyštudovaný lesník Jakub († 24) skončil len pred pár dňami vysokú školu.

Tešil sa, že bude pracovať v lese, ktorý miloval zo všetkého najviac. Všetko sa však skončilo v jedinom tragickom okamihu, keď sa Jakub vracal domov na bicykli od kamaráta. Keď nedorazil domov, začali ho hľadať, žiaľ, už bolo neskoro. Zomrel presne v ten istý deň ako jeho otec pred 7 rokmi.

Nešťastná mama prišla už o druhého muža v rodine. Tragédia, ktorá zasiahla celú obec Horná Súča (okr. Trenčín), sa stala v utorok. Jakub sa vo večerných hodinách vracal od kamaráta, ktorému bol pomáhať na dome. Sadol na bicykel a čo sa stalo potom, je stále záhadou. Podľa všetkého v zákrute zišiel z cyklistického chodníka a narazil hlavou do stromu. Keď mladíka, ktorý nemal na hlave cyklistickú prilbu, našli, už mu nebolo pomoci.

Pre Jakuba bol les celý jeho život. „On tak miloval lesy, hory, zvieratá, prírodu. To bolo pre neho všetkým,“ hovorí užialená mama Marta (56), ktorú život skúša tým najhorším spôsobom. „Len teraz pred šiestimi dňami promoval. Boli sme na neho veľmi pyšní ako na inžiniera. Tak sa tešil, že si nájde dobrú prácu. Mal ísť teraz na konkurz na Kysuce, kde chcel robiť. Už to nestihol. Ani titul si neužil,“ hovorí so zovretým hrdlom nešťastná mama. „Pred siedmimi rokmi mi zomrel manžel. Presne 3. júla. V ten istý deň zomrel aj môj syn. Ešte sme hovorili, že sa išiel otcovi hore pochváliť s titulom,“ plače Marta.

Krutá rana na rodinu dopadla práve v čase, keď sa Jakubovej najmladšej sestre narodil syn. Na synovca Paťka sa veľmi tešil. „Videl ho len na fotke. Tak sa tešil, keď príde sestra domov z nemocnice, že si ho pohladí. Už to nestihol,“ zúfa si skúšaná žena, ktorá prišla už o dvoch milovaných mužov. Nedokáže si vysvetliť, čo sa v lese mohlo stať. „Musela mu nejaká zver vybehnúť, ťažko povedať,“ povzdychla si mama. „Čo bolo príčinou náhlej zmeny smeru, zisťuje polícia,“ uviedla policajná hovorkyňa Elena Antalová. „Neviem, ako budeme bez neho žiť. Všetkým pomáhal, všetko vedel urobiť, veľmi nám bude chýbať...,“ dodala mama Marta, ktorá teraz musí synovi vystrojiť pohreb.