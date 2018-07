Cez víkend vrcholí Levočská púť na Mariánsku horu: Mesto je pripravené aj na možný teroristický útok

Mariánska hora v Levoči opäť ožije! Tento víkend sa na jedno z najvýznamnejších pútnických miest na Slovensku chystajú desaťtisíce ľudí, a to aj zo zahraničia.

V sobotu a nedeľu sa budú modliť k Panne Márii. Na nápor ľudí sa chystá aj mesto, pripravuje protiteroristické opatrenia.

Na Mariánsku horu veriaci putujú už vyše 700 rokov. Život v meste sa vždy zmení na nepoznanie. Obrovské množstvo ľudí, dopravné obmedzenia a najnovšie aj protiteroristické zátarasy. „Mesto Levoča v súčinnosti s políciou pripravuje bezpečnostné opatrenia, ktoré nám pomôžu eliminovať riziko možných teroristických útokov počas púte. Od Národnej diaľničnej spoločnosti sme si zapožičali tri tony vážiace betónové zábrany, ktorých úlohou bude zamedziť prístupu potenciálnym páchateľom s motorovými vozidlami do frekventovaných častí Levoče,“ povedala prednostka Mestského úradu v Levoči Lucia Babejová.

Omše na Mariánskej hore sa konajú už od nedele 1. júla, ale to najdôležitejšie príde v nedeľu predpoludním, keď sa bude konať Slávnostná odpustová svätá omša. „Veriaci prídu nie kvôli nejakej paráde, ale pre svoju potrebu, tak ako my prichádzame k svojej matke, ak ešte žije. Ak nie, tak na cintorín. Prídu so svojimi starosťami aj radosťami. Vyžalovať sa a načerpať novú energiu, aby mohli ísť ďalej,” uzavrel dekan levočskej farnosti František Dlugoš.

Čo vás čaká cez víkend

Sobota

9.00 Fatimská sobota (vedie Amantius Akimjak)

(vedie Amantius Akimjak) 10.00 Svätá omša (celebruje Amantius Akimjak)

(celebruje Amantius Akimjak) 17.00 Otváracia odpustová svätá omša (celebruje Mons. František Dlugoš)

(celebruje Mons. František Dlugoš) 19.00 Svätá omša (celebruje Mons. František Rábek, ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR)

(celebruje Mons. František Rábek, ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR) 20.30 Sv. liturgia východného obradu (slúži Mons. Ľubomír Petrík)

(slúži Mons. Ľubomír Petrík) 22.30 Koncert komorného speváckeho zboru ku cti levočskej Božej Matke

komorného speváckeho zboru ku cti levočskej Božej Matke 23.00 Modlitba sv. ruženca mladých pútnikov pred Svetovými dňami mládeže v Krakove (liturgicky vedie Ladislav Hostinský)

Nedeľa

00.00 Polnočná svätá omša za účasti mladých a novokňazov Spišskej diecézy (celebruje Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup)

za účasti mladých a novokňazov Spišskej diecézy (celebruje Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup) 1.30 Eucharitická poklona s procesiou (vedie Martin Pasiar)

3.30 Pobožnosť krížovej cesty (vedie Štefan Belko)

5.30 Svätá omša (celebruje Martin Ferenc)

7.00 Sv. liturgia východného obradu (slúži Mons. Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup metropolita)

8.30 Modlitba radostného svätého ruženca (liturgicky vedie Samuel Štefanides) 10.00 Slávnostná odpustová svätá omša (celebruje

emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Gerhard Ludwig Müller)

Do Mesta Vlakom

Železničná spoločnosť Slovensko v sobotu 7. júla a v nedeľu 8. júla na trati Spišská Nová Ves – Levoča vypraví celkovo 28 vlakov, ktoré sú zapracované v platnom cestovnom poriadku. „Vlaky stoja iba vo východiskovej a cieľovej stanici, nestoja v Harichovciach ani v Levočských Lúkach,” povedal hovorca spoločnosti Tomáš Kováč.

Kde zaparkovať?

Priamo na horu možno ísť len peši. Parkovať sa bude dať na všetkých levočských uliciach s výnimkou Ulice športovcov, Ovocinárskej ulice, Sadovej ulice, Kláštorskej ulice, Košickej ulice a Námestia Majstra Pavla. „V čase konania púte budú v Levoči zrušené všetky spoje mestskej hromadnej dopravy. Všetky verejné parkoviská a záchytné parkovacie plochy budú vyznačené prenosným dopravným značením,” informoval prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik.