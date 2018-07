Slovákom neprekáža stopka nákupom: Zatvoria obchody aj počas nedieľ?

Už viac ako rok Slováci počas 15 sviatkov len tak ľahko nenakúpia. Veľká väčšina predajní potravín či oblečenia zostáva pravidelne zatvorená po tom, čo sa súčasná koalícia dohodla na uzákonení zákazu nákupu v maloobchodoch.

Podľa prieskumu agentúry Focus to pre Slovákov nepredstavuje žiaden problém, pričom dve tretiny z oslovených súhlasí so stopkou pre obchody aj počas všetkých nedieľ. Pristúpia na takúto zmenu poslanci?

Prieskum na objednávku Sociologického ústavu SAV zisťoval, aké sú nálady v spoločnosti po obmedzení sviatočných nákupov. Výsledok hovorí, že takmer 90 % spotrebiteľov nemá problém nakúpiť si pred alebo po sviatkoch. „Výsledky výskumu ukazujú, že z hľadiska súhlasu s obmedzením, respektíve so zákazom predaja počas sviatkov je v spoločnosti pomerne vysoká miera súhlasu,“ povedal Milan Zeman zo SAV. Jeho kolega Bohumil Búzik dodáva, že slovenská spoločnosť je v tomto ohľade tradičná. „Aj keď za posledných 25 rokov boli obchody počas sviatkov otvorené, u ľudí sa nevytvoril až taký návyk nakupovať v týchto dňoch. Pokračovali vo svojich predchádzajúcich zvyklostiach,“ skonštatoval.

Kontroverzné rozšírenie

Najviac zástancov zákazu predaja počas Vianoc či Veľkej noci je v malých obciach a v Trenčianskom kraji. Naopak, viac s tým nesúhlasia Slováci bývajúci v mestách s viac ako 100-tisíc obyvateľmi a tí v Banskobystrickom kraji. Nepotvrdili sa ani obavy, že by sa zmenili nákupné nálady Slovákov. Len 22 % uviedlo, že je to menej pohodlné, ale výraznejšie to nakupovanie nezmenilo.

Kuriózne je, že v prieskume je veľa zástancov rozšírenia zatvorených prevádzok aj na nedele - až 68 % ľudí. Ukazujú sa tu však výrazné rozpory medzi staršími, ktorí sú za (81 %) a mladými, ktorí takýto postup odmietajú (43 %). Búzik zo SAV však upozorňuje, že v tomto prípade by šlo o konflikt vo viacerých častiach spoločnosti. „V prípade nedieľ sa dá očakávať, že by to také jednoznačné nebolo,“ uviedol.

Súhlasili by ste s rozšírením zákazu predaja na všetky nedele v roku?

36 % rozhodne súhlasí



32 % skôr súhlasí

18 % skôr nesúhlasí

12 % rozhodne nesúhlasí

2 % nevie

Ste za zatvorenie maloobchodov aj počas nedieľ?

Jaroslav Paška, SNS - Možno

Otvoriť galériu Jaroslav Paška, SNS. Zdroj: anc, tasr

Ak bude priaznivý ohlas, čo zrejme už je, tak po konzultácii s obchodníkmi, prevádzkami sa môžeme zamýšľať nad tým, že v budúcnosti sa možno posunie táto úprava aj na nedele. Bude to otázka niekoľkých rokov.

Andrej Hrnčiar, Most-Híd - Nie

Otvoriť galériu Andrej Hrnčiar, Most-Híd. Zdroj: tasr

Zatiaľ sme o tom nediskutovali, hlasovali sme za to, aby cez sviatky boli obchody zatvorené, a to považujeme za vybavenú vec. Nemyslím si, že by sa dával nejaký návrh, ktorý by to menil.

Milan Krajniak, Sme rodina - Možno

Otvoriť galériu Milan Krajniak, Sme rodina. Zdroj: TASR

Diskutujeme o tom. Mám pocit, že väčšina klubu sa nakláňa k tomu, že ak sú obchody zatvorené počas sviatkov, tak by nemuseli byť ani v nedeľu, ale ešte sme to neuzavreli.

Ľubomír Galko, SaS - Nie

Otvoriť galériu Ľubomír Galko, SaS. Zdroj: Maroš Herc

Je nesprávne vyčleniť jedno odvetvie hospodárstva a tam násilným spôsobom zasiahnuť. Je iks zamestnaní, kde sa v nedeľu pracovať musí. Treba to nechať na voľný trh, najmä keď je nedostatok pracovných miest.

Martin Glváč, Smer - Nie

Otvoriť galériu Martin Glváč, Smer. Zdroj: Michal Hanko, Nový Čas

Máme veľa zástancov aj odporcov takéhoto kroku. Ľudia si zvykli, že to je otvorené a či cesta k zatvoreniu nie je cestou späť. Keby som mal hlasovať, asi by som nebol za. Domnievam sa, že sa na to nenájde podpora.