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dnes, 16:55 | Šport | Tenis

Veľké prekvapenie vo Wimbledone: Vlaňajší finalista dostal stopku už v 2. kole!

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Marin Čilič do finále nenazrie.
Zdroj: Reuters
Tretí nasadený Chorvát Marin Čilič neobháji vlaňajšie finále. Jeden zo spolufavoritov na titul viedol nad Argentínčanom Guidom Pellom 2:0, na napokon prehral po päťsetovej bitke.

Juhoafrický tenista Kevin Anderson postúpil do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V 2. kole ako nasadená osmička zvíťazil nad Talianom Andreasom Seppim 6:2, 6:7 (7), 6:3, 6:4.

muži - dvojhra - 2. kolo:
Guido Pella (Arg.) - Marin Čilič (3-Chor.) 3:6, 1:6, 6:4, 7:6 (3), 7:5

Alex de Minaur (Austr.) - Pierre-Hugues Herbert (Fr.) 6:2, 6:7 (8), 7:5, 6:3

John Isner (9-USA) - Ruben Bemelmans (Belg.) 6:1, 6:4, 6:7, (6), 6:7 (3) 7:5

Stefanos Tsitsipas (31-Gr.) - Jared Donaldson (USA) 6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 6:3

Frances Tiafoe (USA) - Julien Benneteau (Fr.) 4:6, 6:3, 6:4, 6:2

Kevin Anderson (8-JAR) - Andreas Seppi (Tal.) 6:3, 6:7 (7), 6:3, 6:4

Philipp Kohlschreiber (25-Nem.) - Gilles Muller (Lux.) 7:6 (6), 7:6 (4), 7:6 (3)

Thomas Fabbiano (Tal.) - Stan Wawrinka (Švajč.) 7:6 (7), 6:3, 7:6 (6)

Gilles Simon (Fr.) - Matteo Berrettini (Tal.) 6:3, 7:6 (4), 6:2

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Autor: TASR
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Loď s 224
Marin Čilič sa
Takto vyčíňala
Genie Bouchard
Foto
Daniel Kolář
Loď s 224
Marin Čilič sa
Takto vyčíňala
Genie Bouchard
Foto
Daniel Kolář
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