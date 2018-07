Dopingová kauza Froome sa vyriešila z večera do rána: Stačilo tak málo...

Jeho víťazstvá nerieši nik. V centre záujmu je dopingová kauza britského pretekára tímu Sky Chrisa Frooma (33), ktorá ležala zapadnutá deväťmesačným prachom.

Ten rozvírilo vyhlásenie organizátorov Tour de France, že slávneho cyklistu nepustia na štart najslávnejších pretekov sezóny. Už o 24 hodín Medzinárodná cyklistická únia UCI všetko vyriešila! Vyhlásila, že Froome nedostane žiaden trest za doping!

Iba UCI vie, prečo tento verdikt nevyniesla hneď, ako dostala stanovisko expertov WADA... Cyklisti a najmä priaznivci nechápu, na čo čakala...

Holandský cyklista Tom Dumoulin je jedným z mnohých, ktorí nechápu uzavretie kauzy bez logického zdôvodnenia. „Je to niečo neuveriteľné. Celá táto záležitosť sa riešila dosť zmätene. Rozhodne nie tak, ako sa mala riešiť. A je to veľmi nešťastné, pretože to škodí reputácii cyklistiky. A presne to náš šport nepotrebuje,“ zdôraznil Dumoulin.

Ako je známe, Froome mal vlani v septembri počas Vuelty vo vzorke moča dvakrát toľko lieku na astmu, ako povoľujú pravidlá! Brit síce má tzv. terapeutickú výnimku na liek Salbutamol, ale o tomto lieku sa vie aj to, že okrem liečby astmy dokáže zvyšovať aktívnu svalovú hmotu. Cyklistická únia to neriešila, čím dovolila Froomemu vyhrať v máji Giro d‘Italia a stať sa 7. cyklistom v histórii, ktorý vyhral všetky podujatia Grand Tours.

Froome i jeho tím Sky argumentovali, že nešlo o pozitívny dopingový test, ale o neštandardný nález predpísaného lieku. Až najbližšie dni na 105. ročníku „Starej dámy“ ukážu, čo to urobí s psychikou obhajcu. Zvládne to, vyhrá? Alebo ho tlak okolia a najmä očakávaná nenávisť fanúšikov zničia?

Froomeho doping

20. SEPTEMBER 2017:

Vo Froomeho vzorke moča odobranej 7. septembra na Vuelte sa našla dvojnásobne prekročená povolená koncentrácia Salbutamolu, ktorý sa používa na liečbu astmy. Maximálne povolená hranica je 1 000 nanogramov, jemu našli 2 000... UCI však Britovi dovolila súťažiť na viacerých podujatiach.

28. JÚN 2018:

Konečné stanovisko expertov WADA. „Vzhľadom na špecifické okolnosti prípadu nepovažujeme výsledok skúšky pána Froomeho za pozitívny dopingový nález.“

1. JÚL 2018:

Organizátori Tour de France informovali tím Sky, že Froomemu nepovolia štart. Amaury Sports Organisation (ASO) svoje rozhodnutie odôvodňuje pravidlami, podľa ktorých si vyhradzujú právo odmietnuť účastníkovu prihlášku, alebo účastníka vyradiť z pretekov v prípade, ak jeho účasť alebo účasť jeho tímu ohrozuje ich reputáciu alebo reputáciu podujatia.

2. JÚL:

Chris Froome nedostal za prekročenie povoleného množstva lieku na astmu od Medzinárodnej cyklistickej únie UCI žiaden trest. UCI uviedla, že sa priklonila k záveru Svetovej antidopingovej agentúry WADA, podľa ktorej nešlo o dopingový nález.