V LA si užil hokej i pláž: Dávid Hrenák má za sebou prvý kemp NHL!

Skvelá skúsenosť. Hokejový brankár Dávid Hrenák (20) ju získal v Kalifornii po nedávnom drafte NHL, kde si ho zo 144. miesta vybral klub Los Angeles Kings. Následne tam odletel na týždňový nováčikovský kemp.

Dávid Hrenák bol jedným z dvoch draftovaných slovenských brankárov tento rok a verí, že kemp mu pomôže do ďalšej kariéry. „Bol to super zážitok, naučil som sa veľa nových vecí a teším sa, že ich využijem. Vysvetlili nám, na čom treba pracovať, ako sa máme stravovať a ako čo najefektívnejšie trénovať na suchu, aby sme to následne využili na ľade a všetko postupne zaradili do svojich návykov,“ povedal nám rodák z Považskej Bystrice. Absolvoval tiež pohovory s trénerom gólmanov LA Billom Ranfordom a na vlastné oči videl, ako funguje organizácia Kings: „Bola to neoceniteľná skúsenosť, keďže som videl detaily, ktoré mi doteraz nikto neukázal!“

Los Angeles je okrem športu či filmového priemyslu známe aj plážami, čo využili aj talentovaní hokejisti. Dávid Hrenák si mesto s okolím pochvaľuje. „Raz nás zobrali na Manhattan Beach a bolo to super. V LA je zväčša pekne a ja mám rád teplo, takže nič lepšie nemôže byť,“ vtipkuje večne usmiaty brankár. Pobytom v kempe si tak možno aj vynahradil dovolenku, keďže cestovania počas sezóny má dosť a teraz si radšej užíva chvíle s blízkymi. O dva týždne by mal odštartovať prípravu v Trenčíne s najlepším slovenským trénerom brankárov Petrom Kosom a do zámoria odletí na konci augusta. Aj ďalšiu sezónu strávi v tíme St. Cloud State University z vysokoškolskej NCAA.

„Kings súhlasili a ja tiež, keďže škola je pre mňa dôležitá. Spokojný som aj s kvalitou ligy, z ktorej veľa hráčov odchádza priamo do NHL. Napríklad Shane Gersich hral ešte v marci proti mne a v júni už s Washingtonom vyhral Stanleyho pohár. Je to motivácia aj pre mňa, že to ide,“ dodal Dávid Hrenák.

S Budajom neskôr

V Los Angeles bude opäť pôsobiť aj brankár Peter Budaj (35), ktorého tam po sezóne vymenila Tampa. „Stretol som ho ako malý na brankárskom kempe v Leviciach. Teraz v LA nebol, no tréner s ním vraj telefonoval, nechal ma pozdravovať a mal by ma kontaktovať,“ teší sa Hrenák.