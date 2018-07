Český reprezentant v poriadnych problémoch: Opitý a bez morálnych zásad!

Futbalista Daniel Kolář (32) zo susedného Česka sa postaral o riadny škandál. Plzeňský záložník sa opil na filmovom festivale v Karlových Varoch a spôsobil si riadnu hanbu.

Reprezentant českého národného mužstva bol pod vplyvom alkoholu už doobeda, keď vtrhol na javisko módnej prehliadky. Následne však začal obťažovať modelky a zakončil to so vztýčenými prostredníkmi. Kolářova bujará noc sa tým však neskončila. O druhej v noci sa vybral 32-ročný český záložník na hotel a močil na verejnosti.

„Urobil som obrovskú chybu. Moje včerajšie správanie sa absolútne nezlučuje so správaním profesionálneho športovca, bolo to odo mňa trápne. Veľa ľudí som tým sklamal a som si toho plne vedomý. Chcel by som sa všetkým ospravedlniť, som pripravený prijať akýkoľvek klubový trest a niesť za svoje správanie následky. Ospravedlňujem sa,“ napísal na sociálnu sieť český futbalista. Podľa informácií z českého portálu Blesk.cz, dostal hráč pokutu vo výške milión českých korún.