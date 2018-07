Tieto slová sa nebudú čítať ľahko: Bývalý tréner kritizuje Anglicko!

Bývalý tréner anglickej reprezentácie Sven-Göran Eriksson zo Švédska tvrdí, že Albion by mal väčšiu šancu vo štvrťfinále proti brazílskym futbalistom, ako keď nastúpi proti jeho krajanom.

Angličania sa stretnú so severanmi v sobotu o 16.00 SELČ v Samare. Podľa Eriksson môžu anglickí reprezentanti utrpieť rovnakú prehru, akú zažili pred dvomi rokmi na EURO s Islandom, ktorý nemal oslnivé individuality, ale ťažil z tímovej súhry a sily. Sedemdesiatročný kormidelník tvrdí, že Švédi sú "majstri sveta tímového ducha".

"Bolo by pre nich jednoduchšie vyhrať nad Brazíliou, ako zdolať Švédsko. To bude viac či menej rovnaké ako Island pred dvomi rokmi. Nemáme najlepších futbalistov na svete a žiadny z našich hráčov by nehral v prvom tíme v top kluboch. Ale ako tím patria k najlepším na svete," povedal. Eriksson viedol Anglicko na MS 2002 a 2006 a v oboch prípadoch jeho zverenci skončili vo štvrťfinále. Informovala agentúra AP.