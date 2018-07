V Slovenskom raji pribudli pre turistov novinky: Na svoje si prídu milovníci športu!

V Slovenskom raji pripravili počas leta viacero noviniek.

Riaditeľka tamojšej Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Zuzana Záborská uviedla, že jednou z nich sú vyznačené trasy pre tzv. nordic walking v Stratenskom kaňone a v Stratenskej Píle. „Je to veľmi zaujímavá a vyhľadávaná forma turizmu,“ konštatovala.

Cez nový návštevný poriadok sa OOCR púšťa aj do vyznačenia prvých 100 kilometrov konských trás, ktoré budú na severnej i južnej strane Slovenského raja. OOCR preberá na seba práve značenie tratí v teréne. „Zdvojnásobili sme počet kilometrov cyklistických trás, sprístupnila sa pre cyklistov napr. Glacká cesta, ktorá doposiaľ nebola vyznačená. Cyklisti sa veľmi tešia, že majú legálnu možnosť pohybovať sa medzi južnou a severnou časťou Slovenského raja,“ zdôraznila riaditeľka.

Okrem toho v lete posilnili autobusové spoje zo Spišskej Novej Vsi do Slovenského raja, vďaka rekonštrukcii cesty cez Kopanecké sedlo aj smerom do Stratenej. „To je prvý predpoklad na to, aby sme mohli zjednodušiť prístup a prepojenie dvoch najdôležitejších stredísk cestovného ruchu v Slovenskom raji, a to je Podlesok a Dobšinská ľadová jaskyňa,“ dodala Záborská.

Vlani rokliny a chodníky v národnom parku blízko Spišskej Novej Vsi navštívilo približne 650.000 turistov. „Sú to priemerné čísla, určite nie presné, bolo by vhodné mať presnejšiu štatistiku. Tešíme sa napr. z novovydanej turistickej karty pre Slovenský raj a južný Spiš, vďaka ktorej budeme vedieť presnejšie evidovať napr. ubytovaných turistov. Snažíme sa aj takýmto spôsobom eliminovať nárast jednodňových návštevníkov, skôr sa chceme venovať našimi aktivitami a službami tým, ktorí prídu do územia na dlhší čas,“ dodala Záborská. Turistickú kartu vydávajú pre ubytovaných hostí v partnerských zariadeniach, ktorých je v súčasnosti približne 15. Vďaka nej môže návštevník získať niekoľko možností zliav na produkty cestovného ruchu, ako napr. vstup na Spišský hrad, do ZOO a ďalšie.

V posledných rokoch zaznamenali v Slovenskom raji okrem tradičných návštevníkov z okolitých krajín zvýšený počet Rusov, Ukrajincov či Izraelčanov, Angličanov i Nemcov a Rakúšanov. „Táto klientela však už vyžaduje služby na vysokej úrovni, takže je to výzva pre miestnych,“ konštatovala riaditeľka.

Návštevníci Slovenského raja podľa nej s radosťou prijímajú nové produkty, ktoré zatraktívňujú návštevu tohto územia. Majú však snahy, aby sa napr. predĺžilo obdobie možnosti návštevy feraty v rokline Kyseľ. „Samozrejme, Štátna ochrana prírody má svoje dôvody, prečo stanovila termín až od 15. júna. Tiež sa turisti pýtajú, prečo nevieme pustiť na splav Hornádu lode, aj keď je nižšia hladina ako 70 centimetrov. Toto sú veci, ktoré si stanovila Správa národného parku, sú to ich produkty tzv. eko alebo mäkkého turizmu, kde si ochranári sami stanovujú podmienky a takýmto spôsobom aj regulujú návštevnosť, čo je naozaj vítané,“ zhodnotila Záborská.

V súvislosti napr. s možnosťou splavovať Hornád upozornila na dosahy zmien klímy a udržateľnosť niektorých produktov cestovného ruchu. Môže sa teda stať, že pre dlhotrvajúce sucho sa splavovať tento úsek Slovenského raja vôbec nebude. „Je tu množstvo otvorených otázok, ako pristupovať k tvorbe ponuky, aby bola dostatočne atraktívna, ale zároveň regulovaná,“ uzavrela Záborská.