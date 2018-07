UEFA sa inšpirovala MS: Od budúcej sezóny čaká na fanúšikov novinka!

Európska futbalová únia (UEFA) vo štvrtok potvrdila, že aj v jej súťažiach od budúcej sezóny bude možné využiť v predĺženiach štvrtého náhradníka.

Tento model uviedla na najvyššej úrovni do reálneho života Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) na prebiehajúcich MS v Rusku. Ako informovala agentúra DPA, toto pravidlo by sa už malo týkať aj zápasov prestížnej Ligy majstrov, Európskej ligy UEFA či európskeho Superpohára.

Využiť sa už bude môcť na finálových turnajoch novej Ligy národov. Medzinárodný tvorca pravidiel IFAB túto možnosť zaviedol do praxe v marci potom, ako si ju otestoval vo viacerých súťažiach. Na mundiale sa Rus Alexander Jerochin stal prvým hráčom, ktorý do hry naskočil ako štvrtý striedajúci hráč v predĺžení osemfinálového súboja so Španielskom.