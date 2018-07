Agresívny muž urobil Slovensku otrasnú reklamu: Vo vlaku zbil mladé cudzinky!

Mladé študentky z Liverpoolu sa počas letných prázdnin vybrali cestovať po Európe. To ešte nečakali, čo zažijú na Slovensku!

Pätica dievčat mala vo vlaku v smere do Budapešti rezervované miesta vedľa pána, ktorý nebol pravdepodobne nadšený z ich prítomnosti. Podľa slov jednej z dievčat, ktoré uverejnila na sociálnej sieti, muž prišiel do kupé s agresívnou náladou a snažil sa ich vyhnať. Kopal ich, hodil do nich fľašu plnú vody a jednej z nich urobil dokonca škaredý monokel.

Poznáte tohto muža? Alebo ste boli svedkami tohto incidentu? Dajte nám vedieť na tip@novycas.sk

Incident riešila aj polícia, ktorá neprispôsobivému cestujúcemu dala pokutu 40 eur a presadili ho do iného vozňa. Niektorí Slováci sa v komentároch na Facebooku mladým Angličankám ospravedlňovali za správanie neznámeho muža slovami, že nie všetci sú na Slovensku takí šialení ako tento chlap.