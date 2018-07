Dve ženy si vymenili miesta v lietadle: Vtedy im ani v sne nenapadlo, ako to jednej zmení život!

Keď sa žena v lietadle spýtala, či si môže s inými pasažiermi v lietadle vymeniť svoje miesto, aby mohla sedieť pri svojom priateľovi, ani len netušila, že sa to celé prehupne do moderného príbehu o láske, ktorý roztopí všetky srdcia.

Rosey Blair požiadala ženu, aby si s ňou vymenila miesta. Tá ochotne súhlasila a počas letu do Dallasu uvoľnila svoje pôvodné miesto a sadla si vedľa neznámeho muža. Rosey si hneď zo začiatku všimla, že muž so svojou novou spolusediacou si dobre rozumejú, a tak sa rozhodla začať tento príbeh dokumentovať.

Keď spolu začali komunikovať, bolo zrejmé, že majú toho veľa spoločného. Obaja boli osobnými trénermi a vegetariánmi. Ďalšia dobrá správa bola, že ani jeden z nich nemá obrúčku.

Rosey všetko zdieľala so svojimi fanúšikmi na internete a o chvíľu sa z toho stal virálny príbeh, kvôli ktorému si dokonca priplatila za extra wifi. Všetci boli zvedaví, ako sa bude situácia medzi mladými trénermi vyvíjať. Dôležitým znakom, že by z toho mohla byť láska, bolo to, že obaja boli veľmi atraktívni.

Všetko nabralo rýchlejší spád po tom, čo sa žena vrátila z toalety a zrazu pôsobila upravenejšie a namiesto copu mala rozpustené vlasy. Muža sediaceho vedľa nej sa začala vypytovať na rady o zdravom životnom štýle. Následne si spolu objednali jedlo, o ktoré sa delili. Neskôr si začali navzájom ukazovať rodinné fotografie.

Zrazu sa obaja naraz postavili a zamierili na toalety. Každý, kto sledoval ich online príbeh lásky na internete, si ihneď domyslel, čo sa práve deje. Keď sa vrátili, začali sa rozprávať o plánoch do budúcna a o tom, koľko chcú mať detí a kde chcú bývať.

Po pristátí lietadla si išli spolu pre batožinu, pričom na fotke od Rosey je jasne vidieť, že majú k sebe blízko. Roseyn priateľ na Instagrame skontroloval ich kontá a zistil, že sú obaja nezadaní a žijú v Dallase. "Zamilujú sa, vezmú sa a budú mať spolu deti!" cituje Roseyne slová, ktoré napísala na svojej sociálnej sieti, portál News.