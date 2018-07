Wimbledon na chvíľu prestal úplne dýchať: Tenista rozplakal mladé dievča!

Austrálsky tenista Nick Kyrgios sa postaral v zápase 1. kola grandslamového turnaja proti Denisovi Istominovi (3:1) o poriadny rozruch. Pri vlastnom podaní totižto nepríjemne zasiahol podávačku loptičiek.

Rana ako z dela. Kyrgios vypálil loptičku rýchlosťou 222 km/h a trafil mladú ženu do ruky. Tá sa po zásahu okamžite chytila za rameno, rozplakala sa a následne aj opustila tenisový dvorec. Niet sa ani čo čudovať. Podania mladého Austrálčana patria k najtvrdším spomedzi všetkých tenistov.

„Myslel som si, že loptička trafila tabulu, až potom som si však všimol, že to bola jej ruka. Zobrala to však športovo. Aj ja by som sa asi po takejto rane rozplakal,“ priznal tenista bezprostredne po zápase.