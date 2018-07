Erik dovolenkoval v Dubrovníku, na ten hnus do smrti nezabudne: Boli sme celí od ho*ien!

Pohodová dovolenka nabrala nečakaný rozmer.

Chorvátsku metropolu zaplavili fekálie! Dovolenkárov vyľakala správa o znečistení mora a pláží v Dubrovníku. Miestne úrady totiž vydali zákaz kúpania až do odstránenia znečistenia. Táto nepríjemnosť nahnevala najmä turistov, ktorí sa v danej lokalite už nachádzajú. Jedným z nich je aj český turista Erik, ktorý pre český denník Blesk prehovoril o svojom traumatickom zážitku.

Erik a jeho rodina more znečistené fekáliami zažili na vlastnej koži. "Všade okolo nás boli zrazu hnedé škvrny. Keď som si dal dole masku, začal som to aj cítiť," povedal sklamaný turista. "Keď sme vyliezli, boli sme celí od ho*ien. Okuliare, plavky, plutvy, celá výstroj," dodal s tým, že fekálie sa zo seba snažili zmyť na pláži. "Všetci na nás pozerali ako na nejakých smraďochov. Dovolenka ako lusk, asi teraz pôjdeme vyššie, do Dalmácie," prezradil svoje ďalšie plány.

Fekálie však riadne potrápili aj jeho tetu. "Moja teta sa skoro utopila, zapchalo jej to šnorchel. Ešte teraz to rozdýchavame a zdá sa nám, že ten smrad stále cítime, a to sme sa trikrát sprchovali," opísal svoje znechutenie. Dodal, že cestovka im peniaze nevráti, pretože to nie je ich chyba. Podľa jeho slov si miestni obyvatelia na znečistené more už zvykli. "Skôr sa nám smiali, že sme tam vôbec liezli. Vraj vždy príde nejaká veľká loď a potom to vypúšťajú do mora. A miestni sú radi, že bude aspoň menej turistov. Už ich to začína štvať, ako je mesto preplnené," uzavrel.