Akčná Jana Hubinská: Po skoku padákom poškuľuje po takomto adrenalíne

Milovníčka adrenalínu sa v nej nezaprie! Herečka Jana Hubinská (54) má okrem lásky k divadelným doskám slabosť aj pre šport.

Jazdí na motorke, cestuje do ďalekých krajín, ale najradšej zo všetkého skáče z lietadla. Záľubu si našla aj pri vode, hoci tentokrát nešlo o ňu samotnú. Hubinská totiž skočila za "rafťáčkami" do Čunova, aby ich prišla podporiť pred dôležitou súťažou.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Herečke Hubinskej neušli Majstrovstvá Európy v raftingu v kategórii R4, ktoré sa od stredy budú konať v Čunove. Zastúpenie na nich bude mať aj Slovensko. "Sú to mladé talentované baby, ktoré reprezentujú našu krajinu a zaslúžia si, aby sme ich podporili," povedala Novému Času známa umelkyňa, ktorá za "rafťáčkami" osobne vycestovala k rozbúreným vlnám rieky. Nebyť toho, že ju čakala cesta za dcérou do Bruselu, nie je vylúčené, že by s nimi naskočila do raftu a krotila búrlivú vodu spolu s nimi. "Držím im veľmi palce, sú úžasné," dodala Hubinská.

Pozrite si aj video - Jana Hubinská vyzerá ako bohyňa: Návod, ako nepribrať, sa skrýva v závere videa!