Po 24 rokoch medzi elitou: Tréner Švédov Anderssen má pre súperov odkaz

Sústredená defenzíva futbalistov Švédska v utorňajšom osemfinále MS proti Švajčiarom slávila úspech. Hoci mali loptu vo svojom držaní asi len tretinu súboja, boli to oni, ktorí dokázali streliť jediný gól.

V 66. minúte rozhodol 26-ročný Emil Forsberg, ktorého strelu nešťastne tečoval do siete Manuel Akanji.

Švédi sú tak opäť medzi elitnou osmičkou po 24 rokoch. "Mal som slzy v očiach a bol som ohromne pyšný," prezradil médiám po súboji hráč, na ktorého sa zo švédskych médií valila kritika. V skupine krídelník Lipska nežiaril, nestrieľal góly, hoci fanúšikovia práve v ňom vidia muža, ktorý by mal nahradiť Zlatana Ibrahimoviča.

"Plní úlohy v rámci nášho holistického tímového prejavu. Aj keď úspešné nemá všetky kľučky, pomáha vo všetkých aspektoch jeho hry, vrátane takýchto rozhodujúcich momentov," povedal na adresu Forsberga tréner Janne Anderssen a dodal: "Teraz musíme postup stráviť, ale čoskoro nás čaká ďalší zápas. A my sa neuspokojíme."

Švédsko vybojovalo postup: Forgsberg poslal Švajčiarov domov

"Švédsko ma v utorok potrebovalo a ja som mu bol k dispozícii. Máme fantastické mužstvo a tento moment je úžasný. O takýchto okamihoch snívate. Švajčiarsku sme nedovolili veľa príležitostí. Pokiaľ hráme správne, vieme zabrať v obrane aj útoku. Štvrťfinálová účasť dokazuje, že niečo robíme dobre," citoval najlepšieho futbalista Švédska za roky 2014, 2016 a 2017 web FIFA.

Švédi nastúpia v boji o semifinále v sobotu 7. júla o 16.00 h SELČ v Samare proti Angličanom, ktorí eliminovali Kolumbiu až v rozstrele z 11 m. Chýbať im bude suspendovaný obranca Mikael Lustig, po treste sa do zostavy ale už vráti Sebastian Larsson.

Švajčiari pôsobili o trošku futbalovejšie, ale nedokázali sa presadiť. "Všetci sme veľmi sklamaní. Švédi hrali na čo mali a na nás to stačilo. Hneď ako dali gól, zatvorili to a my sme ich obrannú ulitu nedokázali rozbiť. V závere sme sa síce zlepšili, ale aj tak to bolo málo," zhodnotil kouč Helvétov Vladimir Petkovič.