Agátin syn Kryšpín má z dvoch oteckov zmätok: Dojímavé slová o tom, ako sa modlí

Agáta Prachařová je dvojnásobná mamička, každé dieťa má pritom s iným mužom.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Dcérku Miu porodila súčasnému manželovi, moderátorovi Jakubovi Prachařovi. Prvorodeného syna Kryšpína má s expriateľom, bývalým hráčom amerického fubalu Mirkom Dopitom. Ako informuje super.cz, nebýval práve ukážkovým príkladom otca a roky žil na Bali, ďaleko od syna. Ich terajší vzťah si však Agáta pochvaľuje. ,,Berie si ho každé dva týždne na víkend, chodí si s ním zahrať futbal, som za to veľmi rada. Ten vzťah je skvelý,“ povedala pre portál.

,,Viem, aké je dôležité, aby Kryšpín cítil, že mám s Mirkom aj ja dobrý vzťah a aby aj ich vzťah bol dobrý. Neriešime, čo bolo, ideme spolu napríklad na akciu do jeho škôlky. Chcem, aby to tak bolo,“ odhalila Agáta, ako vychádza s ex. A aký ma jej synček vzťah s nevlastným otcom Jakubom Prachařom? ,,Tati hovorí Mirkovi aj Jakubovi. Sú to proste ocko Mirek a ocko Jakub. Keď sa každý večer modlí, tak nevie, koho má povedať na prvom mieste. To je jeho trauma, tak to strieda,“ priznala Prachařová pre super.cz.

,,Kryšpín pochopil, že keď je s Mirkom, nerozpráva sa o Jakubovi a naopak. Má to na svoj vek v hlave urovnané,“ vysvetľuje. A aký je vzťah dvoch Kryšpínových oteckov? ,,Rešpektujú sa. Mirek je Jakubovi, myslím, vďačný, že Kryšpína vychoval,“ dodala Agáta.