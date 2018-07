Patrik vyhral súťaž Bloger roka so svojím Instagramom: TOP fotky, ktorými porazil konkurenciu

Stal sa najlepším instagramerom v súťaži Bloger roka 2018. Fotograf a filmár Patrik Paulínyi.

Patrik (28) pochádza z Liptovského Mikuláša. Miluje prírodu a práve snowboardovaniu vďačí za to, že začal fotiť a nakrúcať videá. Vyštudoval dokumentárny film a po skončení vysokej školy prepadol cestovaniu, ktoré najviac ovplyvňuje jeho tvorbu. Najväčší ohlas zaznamenal jeho dokument Just GO o aktívnom snowboardistovi - 62-ročnom dôchodcovi Milošovi Kmeťkovi.

Čo ťa priviedlo k blogovaniu?

Na samotnom počiatku som začal fotiť, neskôr natáčať videá, následne som začal cestovať. Keďže som mal zo svojich ciest obrovské množstvo zážitkov, začal som o nich písať na blogu www.lostravelos.sk.

Fotogaléria 41 fotiek v galérii

Tvoj blog je cestovateľský. Aký je odkaz, ktorý chceš predať ľuďom?

Už keď som začínal fotiť a robiť prvé videá, šlo mi hlavne o to, aby som ľudom ukázal veci, ktoré možno nemajú šancu zažiť. Zo začiatku to boli fotky z prírody a hôr, neskôr zo zahraničia. Hlavne pri videách ma najviac motivuje, keď sa mi dostane odozvy od diváka, že ďakuje, že prostredníctvom videí a fotiek sa preniesol do danej krajiny. To je pre mňa najviac, keď pocity, ktoré som pri cestovaní alebo fotení cítil ja, sa mi podarí preniesť do obrázkov a následne na diváka.

Cestovateľských blogov je nespočetne. Na čo si sa zameral, aby si sa odlíšil a vynikol od ostatných?

Hlavne na kvalitné fotky a videá. Myslím, že blogov na Slovensku, ktoré sa tomu venujú je minimum, takže sa snažím klásť dôraz hlavne na to.

Od čoho podľa teba závisí úspech na sociálnych sieťach?

Dnes je obsah sociálnych sietí hrozne presýtený, preto je najlepšie vyniknúť nejakým originálnym nápadom a odlíšiť sa od ostatných. Samozrejme, že bez podpory väčších kanálov prerazíte veľmi ťažko. Pár rokov dozadu to bolo omnoho jednoduchšie, a keď vaše fotky zdieľali veľké stránky, prinieslo vám to stovky alebo až tisícky followerov.

Čo na sociálnych sieťach máš a čo nemáš rád?

Najradšej mám to, že aj mne veľmi pomáhajú pri cestovaní. Využíva ich obrovské množstvo ľudí, a tak si viem podľa danej lokality pozrieť konkrétne miesta viac-menej v reálnom čase. Ľahko si tak viem zistiť, aké podmienky kde panujú. Napríklad si viem podľa lokalít pred túrou pozrieť, či je nejaké jazero už odmrznuté, alebo je pod ľadom, tiež viem na instagrame nájsť obrovské množstvo zaujímavých miest.

To, čo nemám rád je, že vždy od nudy prezerám sociálne siete a trávim tam skutočne veľa času.

Získal si prvé miesto ako bloger na Instagrame. Vďaka čomu si podľa teba vyhral túto kategóriu?

Väčšinu času trávim v prírode, kde mi zaberie obrovské množstvo času a energie cvaknúť čo i len jednu fotku. Na tom, čo nahrám na Instagram mi záleží a chcem, aby ten obsah bol čo najkvalitnejší. Keď nie som v prírode, fascinujú ma destinácie ako India, kde človek zažije neuveriteľné veci. Takže môj Instagram nie je len o krásnych obrázkoch, ale často aj o tých smutných príbehoch, ktoré som zažil napríklad v tejto krajine. Na mojom učte teda nenájdete fotky, čo som dnes jedol, aké som mal ubytovanie a podobné veci, ktoré dnes vidíte takmer na každom účte, ale potrpím si na vizuálne atraktívny obsah.

Čo by si poradil ľuďom, ktorí rozbiehajú svoj účet na Instagrame a nie a nie sa im podariť prilákať followerov či udržať si ich?

Ako som už spomínal, najlepšie je vytvoriť nejaký jedinečný nápad. A potom už len trpezlivosť a trpezlivosť. Ak vaša robota bude skutočne dobrá, čísla začnú časom určite rásť.

V čom musia mať ľudia jasno, keď chcú preraziť na sociálnych sieťach?

Ako prvé sa potrebujete nejako zaradiť - o čom budú vaše príspevky. Či ste travel, food alebo fashion alebo o čom bude váš Instagram a držať si v tom poriadok. Podstatne ľahšie to majú celebrity, ktorých ľudia sledujú nie kvôli ich tvorbe a ľudia im zhltnú kadejaký odpad.

Aké 3 slovenské a 3 zahraničné instagramové účty sa podľa teba oplatí sledovať a prečo?

Samozrejme musím spomenúť priateľku, s ktorou tiež veľa spolu cestujeme - andreazahurancova, milovník hôr simontrnkaadventures alebo kamarát z Čiech kopernikk.

Zo zahraničia sa mi najviac páči tvorba filmára Brandona Li, chladné severské zážitky Johna Bozivova a ako najviac inšpirujúci fotograf jednoznačne Steve McCurry.

Aké krajiny chceš najbližšie navštíviť?

Momentálne to ani nie je o tom, že by som chcel navštíviť čo najviac krajín. Radšej by som chcel zažiť nejaké unikátne prírodne úkazy a javy, ktoré nie sú zvyčajné. Pokojne to môže byť aj u nás na Slovensku - ako napríklad polárna žiara, ktorú sa mi podarilo zachytiť pred 3 rokmi v Tatrách.

Keď niekam ideš, máš presne vymyslené za čím, alebo riešiš veci aj spontánne?

Ak idem do prírody, mám miesta rozdelené veľmi podrobne - na západ slnka, hmly, východy… Keď cestujem do Indie, Iránu a podobných krajín, kde to je hlavne o ľuďoch, tak neplánujem nič. Vtedy doslova improvizujem a nechávam sa ako keby len unášať po krajine.

Ktoré z krajín boli pre teba top?

Keďže ma najviac fascinuje príroda, na mojom absolútnom vrchole sú Faerské ostrovy a Island, no veľmi rád mám aj Indiu, kde som už bol trikrát.