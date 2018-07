Zaľúbenci sa tešili na prvú spoločnú dovolenku: Namiesto romantiky hanba do konca života

Mala to byť vytúžená dovolenka! Skončila sa však skôr, ako len mohla začať.

Mladí zaľúbenci Lewis Mundy (27) a Kimberly Floyd (27) sa rozhodli odletieť na prvú spoločnú dovolenku na grécky ostrov Kos. Ich cesta sa však skončila až priveľmi skoro. Dvojica sa síce v poriadku dostala do lietadla, do dovolenkovej destinácie aj doletela. Problémy ale nastali hneď po pristátí.

Lewis a Kimberley pri odchode z lietadla zistili, že. Snažili sa ich nájsť, no nepodarilo sa im to. Colníci preto museli páru oznámiť, že do Grécka ich bez pasov nepustia. Mladí ľudia preto

Dvojica si svoje pasy počas letu dala do priehľadného vrecúška a zastokla do priestoru na sedačke. Tak ako im to radili v lietadle. Keď doleteli, vystúpili z lietadla, no vzápätí si uvedomili, že si tam zabudli pasy.Personál išiel hľadať pasy, no letušky sa vrátili s tým, že sa nič nenašlo.

Colníci preto rozhodli, že výletníkov do Grécka nepustia. Namiesto toho ich vzali bokom a museli čakať pol hodinu na spiatočný let. Lewis a Kimberly pritom dali za dovolenku 1400 libier (takmer 1600 eur). „Už sme sa videli, ako sa opaľujeme v Grécku, namiesto toho sme skončili naspäť v Stanstede. Pasy bez stopy zmizli a nikto nám nepomohol, žiadna kompenzácia, nič. Spravili sme všetko, čo sme mohli, ale nikoho to nezaujímalo. Bola to nočná mora, najväčšia akú si viete predstaviť,“ cituje Daily Mail Lewisa. Cestovná kancelária pritom odmietla dvojici vyplatiť kompenzáciu. Tvrdí, že za nevydarenú dovolenku mohla nepozornosť Lewisa a Kimberly.