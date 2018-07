Končí v Chelsea? Belgický brankár Courtois má dôvod na odchod

Teraz má v hlave iné myšlienky. Belgický futbalový brankár Thibaut Courtois (26) bojuje v národnom drese na svetovom šampionáte v Rusku vo štvrťfinále.

Po senzačnom obrate s Japonskom v osemfinále čaká Belgičanov v boji o semifinále Brazília. Gólman Chelsea ale už o chvíľu začne riešiť aj iné veci: koho dres bude obliekať v nasledujúcej sezóne.

"Moje deti žijú v Madride, chcem ich častejšie vidieť," naznačil hviezdny brankár nedávno. "Moje deti sú pre mňa tým najdôležitejším. Musím sa rozhodnúť, čo pre nich bude lepšie," dodal.

Podľa médií by sa po štyroch sezónach mohol do hlavného mesta Španielska vrátiť. Nie však do Atlétika, ale do konkurenčného Realu. K možnému prestupu nahráva aj to, že Courtoisovi sa končí budúci rok v Chelsea zmluva. Belgičan však o prestupových špekuláciách odmieta hovoriť. "Milujem Londýn, mám to tam rád. Jediné, čo mi naozaj chýba, sú deti."

Konečné rozhodnutie o ďalšom pôsobení súčasnej jednotky Chelsea by malo padnúť po šampionáte. "Teraz o tom nechcem hovoriť. Všetko budem riešiť až po majstrovstvách sveta," drží fanúšikov belgický gólman v napätí.