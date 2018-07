Mladá žena poslala priateľovi domov jedlo: Kuriér si všimol detail, ktorý zničil ich vzťah!

Chcela prekvapiť svoju polovičku, poriadne sa to zvrtlo.

Američanka Kayla Speer (23) chcela potešiť svojho priateľa romantickým gestom. Keďže párik spolu nebýval, dievčina sa rozhodla, že priateľovi pošle domov jeho obľúbené jedlo, pretože sa pripravoval na dôležité skúšky. Kayla s ním randila pár mesiacov a bývali od seba približne tri hodiny cesty, preto objednala mladíkovi sendvič prostredníctvom donášky do domu, informuje britský denník Daily Mirror.

"Keď som objednávala jedlo, zamestnancovi som povedala, že je to pre môjho priateľa a že mu ho nemôžem sama odniesť, pretože bývam ďaleko," zverila sa mladá žena na Twitteri. Krátko pred tým, jej priateľ písal, že si pôjde nachvíľu zdriemnuť, Kayla mu prezradila, že mu poslala jedlo a nech kuriérovi nechá tringelt. Mladík jej však už neodpísal, myslela si, že zaspal, no pravda bola úplne iná, oveľa krutejšia. Kuriér, ktorý priniesol jedlo, volal Kayle naspäť. "Zodvihla som to, pretože som si myslela, že bol možno nejaký problém s platbou, no mýlila som sa" vysvetlila.

"Pozrite, my toto bežne nerobíme, ale myslím si, že by ste to chceli vedieť," začal kuriér v záhadnom telefonáte. Keď sme podišli k dverám, uvideli sme vášho priateľa v boxerkách. Ležala na ňom nahá neznáma žena," priznal kuriér. "Takže takto som zistila, že ma môj priateľ podvádza," uzavrela Kayla, ktorá sa poďakovala sieti sendvičov za dobré služby.