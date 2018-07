Nový módny výstrelok obrátených plaviek sa po Európe a Amerike rozšíril rýchlosťou blesku!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Talianska modelka Valentina Fradegrada sa rozhodla začať nový trend s obráteným vrchným dielom trojuholníkových plaviek.Môžete tam nájsť nekonečné množstvo záberov jej pôsobivých prsníkov, píše Whimn.Stať sa súčasťou tohto trendu je v podstate veľmi jednoduché.

Stačí si len zobrať vrchný diel plaviek a obrátiť ho. Výhodou je, že vám to okamžite dvihne poprsie, ale na druhej strane z mora sa už možno vrátite hore bez. Austrálska značka Cantik zdieľala fotku obrátených plaviek so svojimi sledovateľmi, aby sa opýtala na ich názor, no tie však pozitívne neboli. Odberatelia reagovali, že je to škaredé, odporné a najhlúpejšia vec, aku kedy videli.