Teroristi zaznamenali ďalšiu veľkú stratu: Zabili syna vodcu Islamského štátu!

V sýrskom meste Homs, ktoré leží asi 160 km severne od Damasku, bol zabitý syn abú Bakra Bagdádího, vodcu teroristickej organizácie Islamský štát (IS).

V utorok o tom teroristická organizácia informovala na svojom propagandistickom kanáli. "Hudajfah Badrí, syn chalífa, bol zabitý," uviedol IS s tým, že sa to stalo pri bojoch IS proti alávitom, ktoré patria k sýrskemu vedeniu, a Rusom.

V roku 2014 sa príslušníkom IS podarilo získať kontrolu nad takmer polovicou Sýrie a bezmála tretinou Iraku. O tri roky neskôr prišla teroristická organizácia prakticky o všetky územia, vrátane hlavných bášt - irackého Mosulu a sýrskej Rakky. Irak vlani v decembri ohlásil definitívnu porážku IS na svojom území, radikáli sa ale stále skrývajú v púštnej oblasti na hranici medzi Sýriou a Irakom a ďalej páchajú krvavé útoky.

O osude vodcu Islamského štátu abú Bakra Bagdádího, ktorý v roku 2014 z mešity v irackom Mosule vyhlásil na severe Iraku a Sýrie chalifát, panujú nejasnosti. Rusko v júni uviedlo, že je mŕtvy, Spojené štáty o tom pochybujú. Iracký vládny list As-Sabah tento rok vo februári napísal, že Bagdádí je stále nažive, ale bol zranený a nie je schopný chôdze bez pomoci. Podľa vtedajších informácií bol v nemocnici na severovýchode Sýrie.